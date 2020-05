DFB-Pokal DFB will das Pokalfinale am 4. Juli spielen lassen

Essen. Laut dem Kicker hat der DFB die Terminplanung für den Pokalwettbewerb entschieden. Auch für die Halbfinalspiele gibt es Termine.

Das Finale im DFB-Pokal soll am 4. Juli in Berlin gespielt werden. Das berichtet der „Kicker“ vor entsprechenden Beratungen des DFB. Die Halbfinalspiele zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt sowie dem 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen sollen am 9. und 10 Juni ausgetragen werden.

Alle Spiele finden als Geisterspiele statt. Die Halbfinalspiele könnten zudem in den Nachmittag verlegt werden, weil sich die Gewerkschaft der Polizei gegen Flutlichtspiele ausgesprochen hatte. (fs)