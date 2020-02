Essen. Zwei Viertelfinalisten im DFB-Pokal werden noch gesucht. Kandidaten: Bayern, Hoffenheim, Saarbrücken und der KSC. Hier ist unser Live-Ticker!

Bayern zittern sich ins Viertelfinale - Saarbrücken weiter

Der FC Bayern München um Doppeltorschütze Robert Lewandowski hat sich mit einigen Nachlässigkeiten ins Viertelfinale des DFB-Pokals gezittert. Nach dem überraschenden K.o. der Rivalen aus Dortmund und Leipzig ließ sich der Fußball-Rekordchampion am Mittwoch beim 4:3 (3:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim die nächste Runde trotz frühen Rückstands nicht nehmen. Nach einem Eigentor durch Jérôme Boateng (5. Minute) drehten die Münchner die Partie durch ein Eigentor von Benjamin Hübner (12.) sowie die Treffer von Thomas Müller (20.) und Robert Lewandowski (36./79.). Hoffenheims Munas Dabbur (82. und 90.+3) traf zum Endstand, Real-Leihgabe Álvaro Odriozola feierte in der Schlussphase sein Debüt für die Bayern.

Arena in München ausnahmsweise nicht ausverkauft

Der 19-malige Pokalsieger setzte im Cup-Wettbewerb vor 71 500 Zuschauern in der ausnahmsweise mal nicht ausverkauften Arena seinen Erfolgszug unter Trainer Hansi Flick fort und geht mit einem Erfolgserlebnis in den Bundesliga-Gipfel am Sonntag gegen Leipzig. Dann erfahren die Münchner bei der Viertelfinal-Auslosung auch, wer der nächste Gegner auf dem Weg ins Pokalendspiel am 23. Mai in Berlin sein wird.

Der Rekord-Pokalsieger, der im Achtelfinale zuletzt vor 13 Jahren ausgeschieden war, begann gewohnt dominant - wurde aber kalt erwischt. Nachdem ein vermeintlicher Lewandowski-Treffer wegen einer hauchdünnen Abseitsposition von Vorlagengeber Thomas Müller nicht zählte (5.), bekamen die Gäste plötzlich viel zu viel Platz am Münchner Strafraum. Boateng lenkte einen Schuss von Ihlas Bebou unhaltbar für Manuel Neuer ins eigene Tor.

Der erste Bayern-Rückstand in diesem Jahr hielt aber nur gut fünf Minuten, die Münchner erhöhten sofort den Druck. Bedrängt von Müller fälschte diesmal Hoffenheims Abwehrchef Benjamin Hübner eine Hereingabe von Alphonso Davies zum Eigentor ab. Weitere sieben Minuten später war die überraschende Hoffenheimer Führung endgültig nur noch Randnotiz. Müller verwertete eine überlegte Flanke von David Alaba zu seinem 32. Pokaltor im 53. Spiel.

Die Partie war in der ersten Halbzeit ein Spiegelbild des bislang so starken Bayern-Starts ins neue Jahr. TSG-Torwart Philipp Pentke musste sich unmittelbar nach dem Hoffenheimer Rückstand gleich mehrfach auszeichnen, er rettete stark gegen Lewandowski (23.) und den in die Startelf zurückgekehrten Serge Gnabry (24. und 25.). Die Hoffenheimer, die nach dem 2:1-Sieg in der Allianz Arena im vergangenen Herbst mit viel Mut angereist waren, wachten erst nach gut einer Stunde auf. Die Münchner behielten aber weitestgehend die Kontrolle.

Allen voran Nationalspieler Gnabry, der den mit einer Fraktur am Außenknöchel noch mehrere Wochen ausfallenden Ivan Perisic ersetzte, sorgte für Gefahr. Flick hatte zudem Philippe Coutinho und Corentin Tolisso in seine Anfangsformation beordert, Thiago und Leon Goretzka bekamen „eine Pause“ auf der Bank verordnet, sagte der Trainer kurz vor der Partie in der ARD. Am Sonntag kommt schließlich Leipzig.

Nach Lewandowskis 35. Pokaltreffer, bei dem Penkte zu spät kam, wirkte es so, als könnten sich die Bayern gedanklich auf das Gipfeltreffen einstimmen. Die Gäste waren mit drei Gegentreffern zur Halbzeit noch gut bedient.

Mit zunehmender Spieldauer tasteten sich die Gäste, die zuletzt 2015 im Viertelfinale gestanden hatten, aber näher an das Bayern-Tor heran. Auch, weil nachlässiger werdende Münchner sie gewähren ließen. Bebous Schuss von der Strafraumgrenze wurde abgefälscht (56.), Neuer hielt gut gegen Andrej Kramarić (71.), ein vermeintliches Tor von Hübner zählte wegen Handspiels nicht (72.). Und Christoph Baumgartner vergab freistehend vor Neuer (75.). (dpa)

So spielten Bayern München und 1899 Hoffenheim - der Live-Ticker zum Nachlesen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng (83. Odriozola), Alaba, Davies - Kimmich, Tolisso - Müller (81. Cuisance), Coutinho, Gnabry - Lewandowski (81. Zirkzee). Trainer: Flick

Hoffenheim: Pentke - Nordtveit, Hübner, Akpoguma - Kaderabek, Rudy, Grillitsch (71. Lucas Ribeiro), Zuber - Bebou (61. Dabbur), Bruun Larsen (71. Baumgartner) - Kramaric. Trainer: Schreuder

Tore: 0:1 Eigentor Boateng (8.), 1:1 Eigentor Hübner (14.), 2:1 Müller (21.), 3:1 Lewandowski (37.), 4:1 Lewandowski (80.), 4:2 Dabbur (82.), 4:3 Dabbur (90.+2).

Fußball-Regionalligist 1.FC Saarbrücken ist die nächste große Überraschung im DFB-Pokal gelungen. Mit einem 5:3 (0:0, 0:0)-Sieg im Elfmeterschießen über den Zweitligisten Karlsruher SC machte der große Außenseiter am Mittwochabend den ersten Einzug ins Viertelfinale seit 1985 perfekt. Dort ist Saarbrücken alleiniger Amateurvertreter im Kampf mit sieben Bundesligisten. Christopher Schorch verwandelte den entscheidenden Strafstoß.

Den 6800 Zuschauern im ausverkauften Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen wurde lange nur sehr wenig geboten. In einer sehr durchwachsenen Partie boten beide Teams keine Lösungen in der Offensive an. Karlsruhe kam nur nach zwei Standardsituationen zu gefährlichen Abschlüssen durch David Pisot (2. Minute) und Daniel Gordon (36.). Saarbrücken kam sogar erst in der 85. Minute durch Gillian Jurcher zur ersten Möglichkeit. Auch in der Verlängerung passierte nicht viel.

Während Saarbrückens neuer Trainer Lukas Kwasniok gegen seinen Ex-Verein einen perfekten Einstand feierte, verschärft sich die Krise des KSC. Nur zwei Tage nach der Beurlaubung von Trainer Alois Schwartz konnte auch Interimscoach Christian Eichner den Abwärtstrend nicht stoppen.

Nachdem zuvor bereits Zweitligist Jahn Regensburg (3:2) sowie Bundesligist 1. FC Köln (3:2) im Saarland scheiterten, geht die überraschende Pokalreise des letzten verbleibenden Nicht-Bundesligisten weiter. Auch in der Runde der letzten Acht ist am 3. oder 4. März nun ein Heimspiel garantiert. (dpa)

So spielen der 1. FC Saarbrücken und der KSC - und der Live-Ticker!

Saarbrücken: Batz - Barylla, Zellner, Uaferro, Schorch, Müller - Zeitz, Perdedaj - Mendler, Jänicke - Eisele (75. Jurcher). Trainer: Kwasniok

KSC: Gersbeck - Camoglu (73. Kother), Gordon, Pisot, Roßbach - Gondorf, Wanitzek - Stiefler, Lorenz - Fink (85. Djuricin), Hofmann. Interimstrainer: Eichner

Elfmeterschießen: 1:0 Zellner, 1:1 Hofmann, 2:1 Golley, 2:2 Djuricin, 3:2 Zeitz, Batz (Saarbrücken) hält gegen Pisot, 4:2 Miotke, 4:3 Wanitzek, 5:3 Schorch