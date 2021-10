DFB-Pokal: BVB muss nach St. Pauli - Bochum gegen Mainz 05

Essen. Das Achtelfinale des DFB-Pokals wurde ausgelost. Titelverteidiger Borussia Dortmund muss zum FC St. Pauli. In Berlin gibt ein ein Derby!

Während Borussia Mönchengladbach aktuell gegen den VfL Bochum in der Bundesliga um Punkte kämpft (hier geht's zum Live-Ticker), wurde parallel das Achtelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Und nun steht fest: Die Bayern-Bezwinger aus Gladbach müssen Anfang Januar bei Hannover 96 ran. Bochum hat ein Heimspiel gegen Mainz 05.

Noch mehr Brisanz haben hingegen die Duell dem FC St. Pauli und Titelverteidiger Borussia Dortmund sowie das Hauptstadt-Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Hier gibt es den Live-Ticker zum Nachlesen.

DFB-Pokal-Achtelfinale: Die Spiele im Überblick:

TSG Hoffenheim - SC Freiburg

FC St. Pauli - Borussia Dortmund

1860 München - Karlsruher SC

Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC - Union Berlin

1. FC Köln - Hamburger SV

RB Leipzig - Hansa Rostock

VfL Bochum - FSV Mainz 05

18.51 Uhr | Letzte Begegnung - und der VfL Bochum hat ein Heimspiel. Gegner ist der FSV Mainz 05.

18.50 Uhr | Die vorletzte Partie: RB Leipzig gegen den FC Hansa Rostock - ein Ost-Duell!

18.49 Uhr | Der 1. FC Köln trifft auf den Zweitligisten Hambuger SV.

DFB-Pokal-Achtelfinale: Hauptstadt-Derby zwischen Hertha BSC und Union Berlin

18.48 Uhr Berliner Derby! Hertha BSC trifft auf Union Berlin! Was ein Los!

18.47 Uhr | Hannover 96 hat ein Heimspiel und trifft auf Borussia Mönchengladbach. Die Neuauflage des Finales von 1992.

18.46 Uhr | Dritte Begegnung: Karlsruher SC gegen 1860 München - heißt: Das Heimrecht wird getauscht. Mölders dazu: "Wir haben definitiv gute Chancen, weiterzukommen."

DFB-Pokal-Achtelfinale: BVB muss nach St. Pauli

18.44 Uhr | Höwedes lobt den SC Freiburg. Nächste Begegnung: FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund. Tolles Match für den BVB und auch St. Pauli. Die Fans dürfen sich freuen.

18.44 Uhr | Los geht's! Die erste Partie: TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg.

18.43 Uhr | 1860-Kapitän Sascha Mölders wird zugeschlatet und stellt zunächst klar, er habe die Fenster im heimischen Wohnzimmer "nicht geputzt". Zum kommenden Los sagt er: "Wir nehmen was kommt und brauchen eh eine Sensation, um weiterzukommen." Er stellt heraus: "Wir sind der letzte bayrische Klub im Wettbewerb."

DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinales im Live-Ticker

18.42 Uhr | Nun geht es los. Vorweg: 1860 München wird als Drittligist in jedem Fall Heimrecht bekommen.

18:40 Uhr | Emotionale Bilder aus dem Ahrtal.

18.35 Uhr | Bevor die Kugeln rollen wird Losfee wird Peter Zimmermann von der SG Ahrtal vorgestellt. Der Klub wurde als einer von vielen schwer von der Flutkatastrophe getroffen.

18.34 Uhr | Benedikt Höwedes wird als Ziehungsleiter vorgestellt. Er selbst gewann mit Schalke 2011 den DFB-Pokal. Inzwischen arbeitet er im Team-Management des DFB und organisiert aktuell unter anderem den Abschied von Joachim Löw.

DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinales im Live-Ticker

18.32 Uhr | Zur Einstimmung auf die Auslosung werden die besten Bilder der zweiten Pokalrunde ausgelost. Mit dabei natürlich viele Tore von Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern.

18.31 Uhr | Los geht's in der ARD. Für die 16 Achtelfinalteilnehmer wird es jetzt erst. In Kürze wird die Auslosung beginnen.

Vor Beginn | Ziehungsleiter wird der ehemalige Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes sein. Der Weltmeister von 2014 arbeitet inzwischen als Team-Manager beim DFB. "Losfee" wird Peter Zimmermann von der SG Ahrtal sein. Moderiert wird die Ziehung in der ARD von Reporterin Jessy Wellmer.

Heute wird ausgelost! ☝️ Welchen Gegner wünscht ihr euch für euer Team im Achtelfinale? 🤔



🗓️ 31.10.2021, 18:30 Uhr

📺 @sportschau

🔮 Losfee: Peter Zimmermann (SG Ahrtal)

🤵 Ziehungsleiter: @BeneHoewedes

🎙️ Moderation: Jessy Wellmer#DFBPokal #BERLIN2022 | 📸 Imago pic.twitter.com/DyYAmVc7aX — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) October 31, 2021

DFB-Pokal - Auslosung des Achtelfinales im Live-Ticker: Diese Teams sind im Lostopf

Vor Beginn | Das Achtelfinale des Pokals steht an. Heißt: Noch 16 Teams sind im Lostopf - darunter mit 1860 München (1:0-Sieg gegen Schalke 04) auch ein Drittligist. Durch die klare Niederlage in Mönchengladbach steht der FC Bayern als Rekordpokalsieger zum zweiten Mal in Serie nicht im Achtelfinale - im Vorjahr scheiterten die Münchener in der 2. Runde bei Holstein Kiel.

Bundesliga: RB Leipzig, Borussia Dortmund, Hertha BSC, TSG Hoffenheim, 1. FSV Mainz 05, SC Freiburg, VfL Bochum, Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln

RB Leipzig, Borussia Dortmund, Hertha BSC, TSG Hoffenheim, 1. FSV Mainz 05, SC Freiburg, VfL Bochum, Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln 2. Bundesliga: Hamburger SV, Karlsruher SC, FC St. Pauli, Hannover 96, Hansa Rostock

Hamburger SV, Karlsruher SC, FC St. Pauli, Hannover 96, Hansa Rostock 3. Liga: 1860 München

Nach dem entscheidenden Elfmeter im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals feiern die Profis des VfL Bochum um Manuel Riemann (mitte). Foto: firo

Vor Beginn | Schon mal zum Vormerken für die Fans: Die Achtelfinalspiele des DFB-Pokals werden am 18. und 19. Jannuar ausgetragen.

Vor Beginn | Herzlich willkommen im Live-Ticker zur Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinales. Die ARD Sportschau überträgt die Ziehung ab 18.30 Uhr live im Free-TV. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball