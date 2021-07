DFB-Pokal 2021/22: Auslosung, TV-Übertragung, Termine

Am Sonntagabend wir die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost.

Am Sonntagabend wird ab 18:30 Uhr im Rahmen der ARD-Sportschau die erste Hauprunde im DFB-Pokal ausgelost. Der ehemalige Profi und ARD-Experte Thomas Broich wird die Loskugeln ziehen. Neben den Teams aus der 1. und 2. Liga mischen unterklassige Mannschaften wie der Oberligist VfL Oldenburg und der Greifswalder FC sowie Regionalligamannschaften wie SSV Ulm und SV 07 Elversberg mit.

Aus dem Fußballverband Westfalen haben sich die Regionalligisten Sportfreunde Lotte und Preußen Münster qualifiziert. Viertligist Wuppertaler SV hat sich am Niederrhein durchgesetzt. Drittligist MSV Duisburg und der letztjährige Pokal-Viertelfinalist Rot-Weiss Essen nehmen in der neuen Saison nicht am DFB-Pokal teil.

Die erste Hauptrunde findet vom 6. bis 8. August statt, die zweite Runde ist für den 26. und 27. Oktober angesetzt, das Finale auf den 1. Mai 2022 datiert. Titelverteidiger ist Borussia Dortmund. Der BVB setzte sich im Finale der abgelaufenen Spielzeit in Berlin mit 4:1 gegen RB Leipzig durch. Aus Reviersicht vertreten sein werden Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum und Schalke 04.

Der BVB hat den DFB-Pokal in der Saison 2020/2021 gewonnen. Foto: firo

Bei der Auslosung der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals wird ein Proficlub noch ohne konkreten Gegner bleiben. Wie der Deutsche Fußball-Bund auf seiner Internetseite mitteilte, wird es eine neutrale Kugel im Lostopf der Amateure geben. Dabei handelt es sich um den Starter des Berliner Fußball-Verbandes (BFV), der eigentlich den Viertligisten BFC Dynamo als Landespokalsieger gemeldet hatte. Allerdings hat ein anderer - namentlich nicht genannter - Berliner Club am 1. Juli Revision beim DFB-Bundesgericht gegen die Benennung des BFC Dynamo durch den BFV eingelegt.

DFB-Pokal: Auslosung ab 18:30 Uhr im Live-Ticker

Die Revision richtet sich laut DFB gegen eine Entscheidung des Verbandsgerichts des BFV in dieser Angelegenheit. „Im Hinblick auf dieses anhängige Verfahren wird kein konkreter Verein, sondern lediglich der Teilnehmer aus dem Bereich des Berliner Fußball-Verbandes gelost“, hieß es.

Die Auslosung der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals 2021/2022 können Sie ab 18:30 Uhr hier im Live-Ticker verfolgen. (fs mit dpa)

DFB-Pokal 2021/2022: Alle Teilnehmer in der Übersicht:

Bundesliga: 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Arminia Bielefeld, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Bayern, Hertha BSC, RB Leipzig, SC Freiburg, SpVgg Greuther Fürth, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg





2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim, 1. FC Nürnberg, Erzgebirge Aue, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hannover 96, Holstein Kiel, Karlsruher SC, SC Paderborn, Jahn Regensburg, Schalke 04, SV Darmstadt 98, SV Sandhausen, Werder Bremen, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, FC Ingolstadt

3. Liga: VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig, Würzburger Kickers, 1860 München, Viktoria Köln, Waldhof Mannheim, SV Meppen, 1. FC Magdeburg, 1. FC Kaiserslautern, Türkgücü München





Regionalliga: Preußen Münster, Sportfreunde Lotte, BFC Dynamo, Wuppertaler SV, SpVgg Elversberg, TuS RW Koblenz, SSV Ulm, SV Babelsberg, Lok Leipzig, SpVgg Bayreuth, FC Eintracht Norderstedt, SC Weiche Flensburg 08 , Carl Zeiss Jena





Oberliga: Greifswalder FC, VfL Oldenburg, FC 08 Villingen, Bremer SV

DFB-Pokal 2021/2022: Wer überträgt die Spiele?

Sky, Sport1 und die ARD. Beim Bezahlsender SKY werden alle Partien gezeigt. Die ARD darf neun Begegnungen im Free-TV zeigen. Eines in Runde, eins, das Finale, in den übrigen Runden jeweils zwei. Sport1 darf vier Partien zeigen, jeweils eine von der ersten Runde bis zum Viertelfinale.

