DFB braucht mehr als Freikarten, um Fans zurückzugewinnen

Essen. Gegen Armenien vergibt der DFB Freikarten. Eine gute Idee, doch die Nationalmannschaft braucht mehr, um wieder attraktiv zu werden. Ein Kommentar

Man könnte nun leicht in Häme über den Deutschen Fußball-Bund verfallen. Der DFB gibt ja seit Wochen, Monaten, nein: Jahren auf vielen Ebenen ein bejammernswertes Bild ab. Wer spotten will, findet regelmäßig einen Anlass. Nun verschenkt der DFB Eintrittskarten für das Länderspiel gegen Armenien Anfang September. Noble Geste, sagen die einen und so verkauft es natürlich auch der DFB. Andere unken: Der Verband habe doch nur Angst, auf seinen Tickets sitzenzubleiben.