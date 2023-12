DFB-Boss: WM-Titel der U17 soll auf Heim-EM ausstrahlen

Frankfurt/Main Der WM-Triumph der deutschen U17-Fußballer soll nach dem Willen von DFB-Boss Bernd Neuendorf ins kommende Jahr ausstrahlen und der Nationalmannschaft als Vorbild für die Heim-EM dienen.

„Das war ein richtiges Ausrufezeichen, passend zur Europameisterschaft, das wir gesetzt haben. Wir haben ein Wintermärchen erlebt und hoffen, dass sich das im nächsten Jahr mit einem Sommermärchen fortsetzt“, sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes beim feierlichen Empfang der goldenen U17-Auswahl in der Frankfurter Verbandszentrale.

Neuendorf lobte vor allem die Mentalität der Mannschaft von Trainer Christian Wück, die vorbildlich gewesen sei. Ähnlich überzeugende Auftritte wünscht sich der 62-Jährige auch im kommenden EM-Sommer. Bundestrainer Julian Nagelsmann wisse genau, wie er die Spieler motivieren müsse. „Ich glaube, dass die Nationalmannschaft das dann auch umsetzt“, sagte Neuendorf.

Den Erfolg der deutschen Talente bei der U17-WM in Indonesien wertete der DFB-Boss als ein Aufbruchsignal. „Vor wenigen Monaten hieß es noch, der deutsche Fußball liegt am Boden und was ist mit unserem Nachwuchs los“, sagte er. Nun könne man stolz sein auf die Mannschaft. „Das sind alles tolle Typen. Wir sind auf einem guten Weg mit der Truppe“, sagte Neuendorf.