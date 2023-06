DFB-Auswahl mit neun Änderungen gegen Polen - Debütant Thiaw

Warschau Bundestrainer Hansi Flick nimmt für das Testspiel gegen Polen an diesem Freitag neun Veränderungen in seiner Startelf vor. Der 21-jährige Malick Thiaw kommt am Abend (20.45 Uhr/ARD) im Warschauer Nationalstadion zu seinem Länderspieldebüt.

Neben dem Innenverteidiger spielen Antonio Rüdiger und Thilo Kehrer in der von Flick getesteten Dreierkette der Abwehr, davor ist der Dortmunder Emre Can auf der Sechser-Position aufgestellt.

Im Vergleich zum enttäuschenden 3:3 am vergangenen Montag in Bremen gegen die Ukraine stehen einzig Rüdiger und Kapitän Joshua Kimmich wieder in der Startelf. Über die Außenpositionen kommen am Freitagabend Jonas Hofmann und Benjamin Henrichs. Im Sturm spielt Kai Havertz, der in Bremen einmal getroffen und den Foulelfmeter herausgeholt hatte, den Kimmich zum Endstand verwandelte.

Die polnische Auswahl wird vom früheren Dortmunder Jakub Blaszczykowski angeführt, der sein 109. und letztes Länderspiel als Kapitän beginnt. Im Sturm soll der zweimalige Weltfußballer und langjährige Bayern-Profi Robert Lewandowski für Gefahr sorgen.

Die deutsche Aufstellung:

ter Stegen - Rüdiger, Thiaw, Kehrer - Can - Hofmann, Kimmich, Wirtz, Henrichs - Musiala, Havertz