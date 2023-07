Deutsch-Amerikaner Gressel wechselt zu Columbus Crew

Columbus Julian Gressel ist in der Major League Soccer zum US-Nationalspieler aufgestiegen. Nun wechselt er von Vancouver nach Columbus.

Der in Deutschland geborene US-Fußball-Nationalspieler Julian Gressel wechselt innerhalb der Major League Soccer (MLS) vom kanadischen Club Vancouver Whitecaps zu Columbus Crew.

Das teilten beide Clubs mit. Demnach erhält Vancouver eine Entschädigung von 550.000 US-Dollar, die noch um 300.000 US-Dollar steigen könnte.

Gressel betonte in einem Statement, dass es ihn nach der Geburt seiner zweiten Tochter wieder in den Osten der USA ziehen würde. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler war vor seinem Jahr in Vancouver lange für Atlanta und D.C. United in der MLS aktiv. Insgesamt kommt Gressel auf mehr als 200 Spiele im nordamerikanischen Profi-Fußball, seine 65 Torvorlagen sind die drittmeisten aller MLS-Profis in dieser Zeit.

Julian Gressel stammt aus Franken und spielte in der Jugend für Greuther Fürth. Seit zehn Jahren lebt er in den USA, im November vorigen Jahres erhielt er die US-Staatsbürgerschaft. Ende Januar gab er sein Debüt für die US-Nationalmannschaft, für die er zuletzt auch beim Gold Cup spielte. Bei der Weltmeisterschaft 2026 sind die USA zusammen mit Kanada und Mexiko Gastgeber.