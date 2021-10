Der Weg von Bundestrainer Hansi Flick ist riskant – aber richtig

Hamburg. Beim 2:1 gegen Rumänien wackelt die deutsche Defensive bedenklich. Das zeigt: Hansi Flicks Stil ist riskant – aber richtig. ein Kommentar.

Es war ganz sicher kein Fußballfest: Der 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien geriet knapper, als ihn sich Verantwortliche, Fans und nicht zuletzt die Spieler gewünscht hatten. Erst in der 81. Minute machte Thomas Müller das erlösende 2:1, das die Qualifikation zur Weltmeisterschaft nur noch wie eine Formsache erscheinen lässt. Sechs Punkte Vorsprung auf Nordmazedonien hat die deutsche Mannschaft bei noch drei ausstehenden Spielen. Mit einem Sieg am Montag beim Verfolger wäre sie sicher durch, mit einem Sieg gegen den Fußballzwerg Liechtenstein im November ziemlich sicher auch. Bundestrainer Hansi Flick kann also anfangen, für Katar zu planen.

Rumänien-Spiel zeigt Schwächen auf

Das Spiel gegen Rumänien hat ihm dabei einiges aufgezeigt, woran noch gearbeitet werden muss. Da war die offensive Abstimmung: Bei allem Druck auf die Abwehr des Gegners erspielte die DFB-Auswahl zu wenig klare Chancen, weil der letzte Pass schlampig geriet oder der Laufweg nicht zum eigentlich guten Zuspiel passte.

Zudem zeigten sich erstmals auch in der Nationalmannschaft sehr klar die Risiken des Flick-Fußballs. Seine Spieler sollen den Ball so tief wie möglich in der generischen Hälfte erobern, sie sollen bei Ballverlusten sofort wieder attackieren, statt sich zurückzuziehen und den eigenen Strafraum zu sichern. Die Idee dahinter ist einfach: Je weiter vorne man den Ball erobert, desto kürzer ist der Weg zum Tor. Außerdem erwischt man den Gegner dann meist in einem Moment der Unordnung, was die Chancen auf den Torerfolg deutlich erhöht.

Einige Male wurde es im deutschen Strafraum brandgefährlich

Aber: Wer so konsequent aufrückt, muss das sehr koordiniert tun. Laufen die Angreifer vorne ins Leere, kann sich der Gegner befreien, dann hat er meist viel Raum, dann kann es richtig gefährlich werden. Das zeigte sich gegen Rumänien nicht nur beim frühen 0:1, einige weitere Male wurde es im deutschen Strafraum brandgefährlich. Schon beim FC Bayern hatte es solche Gegentore immer wieder gegeben: Der Gegner schaltete blitzschnell um, die aufgerückte Abwehr war entblößt und schnell überspielt, die gegnerischen Stürmer liefen allein aufs Tor zu. Das kann so kein Trainer wollen.

Ist Flicks Weg also zu riskant? Klares nein. Dieser Weg ist richtig für eine Mannschaft, die meist auf unterlegene Gegner trifft, die meist tiefgestaffelte Abwehrketten knacken muss. Verlässt man sich da nur auf geduldiges Ballgeschiebe, kann es schwierig werden, dann können auch Fußballzwerge für arge Probleme sorgen. Es braucht das aggressive Pressing als Mittel des Offensivspiels, das zeigte sich auch gegen Rumänien: Als die Anfangs-Viertelstunde überstanden war, sorgte die deutsche Mannschaft so dafür, dass der Gegner immer weniger Angriffe fahren konnte, sie drückte ihn mehr und mehr hinten rein und irgendwann kollabierte die rumänische Abwehr dann unter diesem Druck. Dieser Fußball passt auch gut zu Offensivspielern wie Serge Gnabry, Marco Reus, Timo Werner und auch Leroy Sané, der immer mehr Spaß an der Arbeit gegen den Ball zu entdecken scheint.

Flick hat mit genau diesem Fußball und vielen dieser Spieler in kürzester Zeit beim FC Bayern alles gewonnen, was es im Klubfußball zu gewinnen gibt. Und schon in den ersten Spielen mit der DFB-Auswahl zeigt sich, dass ein riskanter Stil ein deutlicher Schritt nach vorne ist – wenn die Mannschaft wieder erfolgreicher und attraktiver spielen soll.