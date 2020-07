Der Spielmacher hat ausgedient – das sagt Günter Netzer

Dortmund. Die Rückennummer 10 lässt das Herz noch immer schneller pochen. Doch die Position wird unwichtiger. Günter Netzer erklärt seine ehemalige Rolle.

Trikotnummern erzählen Geschichten, so will es die Tradition. Die 1 trägt der Torhüter. Die 4 der Beißer, dessen Trikot nach der Partie eine Extrarunde in der Waschmaschine vertragen kann. Die 7 der Schnelle, der schon mal den Ball vergisst. Die 9 der Torjäger. Und die 10 der Spielmacher, der Begnadete. Bei keiner Zahl pocht das Herz so schnell.