FC Bayern München Demontage des VfL Bochum: Bayern-Drohung an die gesamte Liga

München. Bayern München sendet mit dem 7:0 gegen den VfL Bochum ein deutliches Signal. Trainer Nagelsmann sieht sogar noch Möglichkeiten zur Steigerung.

Als Julian Nagelsmann schon ausführlich über Leroy Sanés Glanzleistung gesprochen und das 7:0 (4:0) seiner Mannschaft gegen den VfL Bochum insgesamt gewürdigt hatte, ging es noch um die Frage nach dem Gefühl der Unantastbarkeit. Ob sich diese Selbstgewissheit schon eingestellt habe, dass den FC Bayern niemand in Deutschland stoppen könne, wurde der Trainer gefragt. „Das ist das Ziel, dass wir die zehnte Meisterschaft in Folge holen wollen“, sagte Nagelsmann. „Ich bin neu hier und will gerne da weitermachen, wo meine vielen Vorgänger aufgehört haben.“