Darmstadt-Erfolg dank Honsak - Paderborn besiegt Fortuna

Der SV Darmstadt 98 eilt dank Rückkehrer Mathias Honsak in der 2. Fußball-Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg und wird auch nach dem 19. Spieltag die Tabelle anführen, der SC Paderborn hat drei Tage nach dem Ausscheiden im Pokal-Achtelfinale den Anschluss an die Aufstiegsplätze gehalten.

Das Team von Torsten Lieberknecht gewann am Freitagabend souverän mit 4:0 (2:0) beim SV Sandhausen und steht bereits bei 42 Punkten. Die Verfolger Hamburger SV und 1. FC Heidenheim können damit an diesem Wochenende nicht an den Lilien vorbeiziehen. Der über Monate verletzt ausgefallene Honsak (7. Minute) erzielte in seinem zweiten Saisoneinsatz das frühe Führungstor für die Hessen, die seit 18 Liga-Spielen in Serie ungeschlagen sind. Später legte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Österreich (25.) mit einem zweiten Treffer sogar nach und entschied das Duell vor 7254 Zuschauern frühzeitig. Nach der Pause sorgten Oscar Vilhelmsson (55.) und Joker Emir Karic (89.) für die weiteren Tore.

Die zuvor in drei Pflichtspielen vor eigenem Publikum unterlegenen Ostwestfalen gewannen das Verfolgerduell mit Fortuna Düsseldorf 4:1 (1:0) und konnten damit zunächst den vierten Tabellenplatz erobern. Vor 12 179 Zuschauern in der Paderborner Home-Deluxe-Arena erzielten Marvin Pieringer (37.), Jannis Heuer (62.) , Floren Muslija (68./Foulelfmeter) und Robert Leipertz (81.) die Treffer für die beste Offensivmannschaft der Liga. Die Düsseldorfer, die am nächsten Mittwoch im Pokal-Achtelfinale beim 1. FC Nürnberg antreten, kamen durch einen von Rouwen Hennings verwandelten Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich (59.).