Cristiano Ronaldo trifft bei Comeback für Manchester United

Manchester. Was für ein Einstand: Cristiano Ronaldo steht in seinem ersten Spiel seit seiner Rückkehr zu Manchester United in der Startelf und trifft sofort.

Superstar Cristiano Ronaldo (36) ist zurück in der Premier League. Und gleich in seinem ersten Spiel für Manchester United war der Portugiese erfolgreich. Im Premier-League-Duell gegen Newcastle United ließ Ronaldo das Old Trafford beben, als in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Abstauber zum 1:0 für die Red Devils traf.

„Er hat gut trainiert. Hoffentlich zeigt er das auf dem Feld, dies würde uns nochmals fünf oder zehn Prozent Extra geben“, sagte United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer am Samstag zur Startelf-Nominierung des Superstars. Letztmals absolvierte der Offensivspieler 2009 ein Pflichtspiel für den englischen Fußball-Rekordmeister. Auch der frühere Dortmunder Jaden Sancho und der französische Weltmeister Raphael Varane stehen von Beginn an auf dem Feld.

Bereits bei der Bus-Ankunft der Red Devils im Stadion Old Trafford gab es für Ronaldo lautstarken Jubel der United-Fans. Neben unzähligen Trikots mit der Ronaldo-Nummer sieben waren auch viele Plakate mit „Welcome Home“ zu sehen. Der mehrfache Weltfußballer hatte bereits von 2003 bis 2009 für Man United gespielt und wechselte danach zu Real Madrid. Ende August kam er von Juventus Turin wieder zu United zurück. (fs)

