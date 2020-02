Coronavirus: Keine Fußballspiele im Kreis Heinsberg

Heinsberg. Das Coronavirus erreicht nun auch die Provinz. Wegen mehrerer Infektions-Fälle wird am Wochenende im Kreis Heinsberg kein Fußball gespielt.

Die ersten nachgewiesenen Fälle des Coronavirus wirken sich jetzt auch auf den Amateursport aus. Wegen mehrerer Fälle von Coronavirus-Infektionen wird am Wochenende südwestlich von Mönchengladbach im Kreis Heinsberg kein Fußball gespielt. Alle Spiele im unteren Amateur- und Jugendbereich in Heinsberg fallen aus. Das teilte der Fußball-Verband Mittelrhein am Donnerstag nach einer gemeinsamen Entscheidung mit dem Fußballkreis Heinsberg mit. Spiele außerhalb des Kreises Heinsberg unter Beteiligung von Teams aus dem Kreis seien von den Absagen aktuell aber nicht betroffen.

Oberligist sagt von sich aus Spiele ab

Auch Mittelrhein-Oberligist FC Wegberg-Beeck hatte bereits vorgebeugt und den Trainings- und Spielbetrieb vorerst eingestellt. Dies galt zunächst bis zum 26. Februar. Die Deadline ist vorbei, doch der Verein hat seine Anlage weiter gesperrt. In einer Mitteilung hieß es: "Die aktuelle Krisensituation aufgrund der beiden Coronavirus-Fälle im Kreis Heinsberg hat weiterhin Auswirkungen auf den Trainings- und Spielbetrieb beim FC Wegberg Beeck. Es findet weiterhin kein Training auf unserer Anlage statt. Die für das Wochenende geplanten Meisterschaftsspiele der Senioren und Junioren fallen komplett aus. Wie die Stadt Wegberg gegenüber unserem Klub bestätigte, würden die Spiele und die entsprechenden Menschenansammlungen konträr zu den Bemühungen des Kreisgesundheitsamtes stehen, eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Somit ist auch der Rückrundenauftakt unserer 1. Mannschaft in der Mittelrheinliga gegen die SpVg Frechen 20 am Freitag abgesagt."

Das Spiel wurde für Mittwoch, den 1. April um 19.30 Uhr neu angesetzt. In der Mittelrheinliga steht der FC Wegberg-Beeck derzeit an der Tabellenspitze. Die Rückkehr in die Regionalliga ist möglich. Der Klub führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf den 1. FC Düren. Der Dritte (FC Hennef) ist schon zwölf Punkte zurück, daher wird es einen Zweikampf um den Regionalliga-Aufstieg geben.