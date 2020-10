Coronafall: Team von Werder Bremen geht in Quarantäne

Bremen. Nun hat es auch Werder erwischt: Ein Spieler des Bundesligisten wurde positiv getestet. Das Spiel am Sonntag gegen Hoffenheim soll stattfinden.

Um welchen Profi es sich handelt, gab der Tabellensiebte nicht bekannt. Der Spieler, der am Mittwoch getestet worden war und dem es nach Vereinsangaben vom Donnerstag gut geht, befindet sich in häuslicher Quarantäne. Für einen weiteren Profi sowie ein Mitglied des Funktionsteams hat das zuständige Gesundheitsamt trotz negativer Testergebnisse eine 14-tägige Quarantäne angeordnet.

Zusätzlich bleiben auch die übrigen Spieler, die Trainer und das komplette Funktionsteam freiwillig bis zum nächsten Test an diesem Freitagmorgen zu Hause. Ein für Donnerstag angesetztes Regenerationstraining fiel aus.

Vorbereitung soll schnell wieder aufgenommen werden

Werder empfängt am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) die TSG 1899 Hoffenheim zum Bundesliga-Heimspiel. Die Vorbereitung auf die Partie soll nach den Tests am Freitag nach Klubangaben „zeitnah“ aufgenommen werden. Je nach Testergebnis könnte Werder schon am Freitagnachmittag wieder trainieren.

Der nächste Gegner Hoffenheim musste zuletzt ebenfalls coronabedingte Ausfälle verkraften. Der kroatische Top-Stürmer Andrej Kramaric fehlte gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga und konnte auch an diesem Donnerstag in der Europa League gegen Roter Stern Belgrad nicht mitspielen. Auch Kasim Adams war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Spieler befinden sich auf „ungewisse Zeit“ in Quarantäne, wie Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß am Mittwoch sagte. Für Pavel Kaderabek, der einen Fall in der Familie hat, gilt dies ebenfalls.

Zuletzt dreimal in Serie nicht verloren

Werder hatte nach der 1:4-Auftaktniederlage in der Liga gegen Hertha BSC zuletzt dreimal in Serie nicht verloren. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt siegte beim FC Schalke 04 (3:1), zu Hause gegen Arminia Bielefeld (1:0) und spielte beim SC Freiburg am vergangenen Samstag 1:1.