Corona-Krise: Klopp und Liverpool-Stars danken Helfern

Liverpool. Der FC Liverpool wendet sich mit einem Video an die Corona-Helfer weltweit. Trainer Jürgen Klopp eröffnet die Dankesbotschaft.

Der FC Liverpool hat angeführt von Teammanager Jürgen Klopp den Helden der Coronakrise weltweit für ihre aufopferungsvolle Arbeit gedankt. „Ich, die Mitarbeiter und alle Spieler des LFC möchten diese Gelegenheit nutzen, um eine Botschaft des Danks an all diese unglaublichen Mitarbeiter der Gesundheitssysteme da draußen zu senden“, sagte Klopp, der die Videobotschaft eröffnete.

Auch Salah und Mané kommen zu Wort

„Es ist unglaublich, was ihr leistet“, sagte Klopp weiter: „Im Namen aller des LFC möchte ich Danke sagen.“ Dies wiederholt er in der ansonsten auf Englisch gesprochenen Botschaft auch noch auf Deutsch. Danach folgen Worte von Stars wie Roberto Firmino, Mohamed Salah oder Sadio Mané in ihrer jeweiligen Muttersprache. (sid)