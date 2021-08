Corona-Alarm beim FSV Mainz 05: Elf Spieler in Quarantäne

Mainz. Unmittelbar vor dem ersten Bundesliga-Spieltag müssen elf Spieler von Mainz 05 und drei Mitglied des Trainerstabs in häusliche Quarantäne.

Vier Tage vor dem ersten Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig (Sonntag, 15.30 Uhr) gibt es Corona-Chaos beim FSV Mainz 05. Drei Spieler der Mainzer sind positiv auf Covid-19 getestet worden, wie der Klub am Mittwochnachmittag mitteilte. Auch bei einem Mitglied des Trainerteams gab es ein positives Ergebnis. Zwei Erkrankte haben den vollständigen Impfschutz.

Mainz in einer Mitteilung: "Leichte Symptome"

Für die Erkrankten, acht weitere Spieler und zwei Mitglieder des Trainerteams ordnete das Gesundheitsamt Mainz häusliche Isolation an - diese gilt damit für insgesamt 14 Mainzer. In einer Mitteilung der Mainzer heißt es über die Erkrankten: "Bis auf leichte Symptome geht es ihnen gut. Derzeit ist von einem akuten Krankheitsgeschehen auszugehen, da es auch zu Ansteckungen im häuslichen Bereich gekommen ist."

Das Training am Mittwoch wurde nach Absprache mit dem Gesundheitsamt abgesagt, weitere PCR-Testungen angesetzt. Was das für das Spiel gegen Leipzig und eine Woche später beim VfL Bochum (Samstag, 21. August, 15.30 Uhr) bedeutet, ist noch offen "Der 1. FSV Mainz 05 steht in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt Mainz und der Deutschen Fußball Liga", heißt es in der Mitteilung. (aer)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball