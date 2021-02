Kommentar. CL-Spiele auf neutralem Boden? Was für ein gruseliger Plan

Leipzig und Gladbach überlegen, Champions-League-Spiele gegen englische Klubs im Ausland zu spielen. Das fühlt sich falsch an: Ein Kommentar.

Wer ein paar Jahre auf dem Buckel hat, erinnert sich vielleicht noch an „Spiel ohne Grenzen“, eine fröhliche Unterhaltungssendung mit sportlichen Elementen, in denen Teams europäischer Nationen sich an wechselnden Orten zum Wettstreit trafen.