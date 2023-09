Ukrainekrieg Champions League in Hamburg: 45.300 Fans erwartet

Der ukrainische Fußball-Meister Schachtar Donezk darf bei seinem Start in die Champions-League-Saison mit großer Zuschauer-Unterstützung in seiner diesjährigen internationalen Wahlheimat Hamburg rechnen. Nach Angaben des Zweitligisten Hamburger SV wurden für die Partie am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Porto bereits 45 300 Tickets abgesetzt.

Das Spiel gegen die Portugiesen ist das erste von drei der Ukrainer, die sie in der Hansestadt in der Gruppenphase austragen werden. Die weiteren Gegner in der Staffel H sind im November der FC Barcelona und Royal Antwerpen.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 darf Schachtar aus Sicherheitsgründen keine Europapokal-Partien in der Heimat austragen. In der vergangenen Saison war Donezk daher nach Warschau ausgewichen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Hamburg und das Volksparkstadion. Der HSV unterstützt Schachtar bei der Organisation und erhält eine Umsatzbeteiligung.