Zwei Verletzte: Bitterer BVB-Sieg gegen San Diego Loyal - das sagt Trainer Terzic

San Diego. Borussia Dortmund gewinnt die erste Partie in den USA deutlich. Doch möglicherweise muss der BVB den Sieg teuer bezahlen.

14 Minuten lang schien es so, als würde Julien Duranville in der untergehenden Sonne Südkaliforniens einen perfekten Abend erleben. Das 17-jährige Offensiv-Talent von Borussia Dortmund durfte am frühen Freitagmorgen deutscher Zeit beim Testspiel-Sieg (6:0) gegen den US-amerikanischen Zweitligisten San Diego Loyal von Beginn an ran - und in der zweiten Minute gelang ihm sein Premieren-Tor.

Youssoufa Moukoko legte den Ball ab, Duranville zog aus der Drehung ab - 1:0 für den BVB. Der Belgier freute sich fast wie ein kleines Kind über seinen ersten Treffer im Trikot des Fußball-Bundesligisten, wurde von Moukoko, der in der 27. Minute das 2:0 nachlegte, und Karim Adeyemi geherzt.

BVB tut sich auch gegen San Diego Loyal schwer

Doch die Freude währte nicht lang. In der 16. Minute nämlich humpelte der Winter-Zugang zur Einwechselbank des Snapdrago Stadiums im Nordosten San Diegos - wegen muskulären Problemen musste ihn Trainer Edin Terzic schon früh vom Feld. "Er hat ein Ziehen im Oberschenkel gespürt. Wir wollten kein Risiko eingehen", sagte Terzic.

Eine genaue Diagnose steht noch aus, doch Duranville ist ein gebrandmarkter Jungprofi. Erst kurz vor dem Jahreswechsel erlitt der Flügelspieler einen Muskelteilabriss und verpasste 37 Partien. Bitter: Kurz vor Schluss musste auch der erst eingewechselte Nico Schlotterbeck wieder vom Platz, er hatte sich in einem Zweikampf das Knie verdreht, konnte aber selbstständig das Feld räumen. Terzic: "Auch da wollten wir kein Risiko eingehen und werden die Nacht und die nächsten Tage abwarten."

BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck. Foto: dpa

Kein Abend, der beim BVB große Vorfreude auf die neue Saison entfacht hat. Wie schon in den drei Testspielen in Deutschland (mit drei Siegen) tat sich das Team von Trainer Terzic vor 12.207 Zuschauerinnen und Zuschauern lange schwer, offenbarte gerade in der Abwehr erhebliche Lücken - vor allem, wenn San Diego über die Seiten angegriffen hat.

BVB: Marco Reus trifft per Freistoß

Erst Mitte der zweiten Halbzeit, als zunächst Kapitän Marco Reus einen Freistoß ins Tor streichelte (60.), dann Thomas Meunier (62.) traf, Sebastien Haller (68.) einen Foulelfmeter verwandelte und Paul-Philipp Besong (89.) den Endstand erzielte, wurde das Ergebnis deutlich.

BVB-Profi Donyell Malen will sich gegen die Spieler von San Diego Loyal durchsetzen. Foto: Getty

Der BVB hat trotz des deutlichen Sieges noch viel Arbeit in den USA vor sich. Am Montagmorgen (4.30 Uhr/deutsche Zeit) folgt der zweite Test in Las Vegas gegen Manchester United.

