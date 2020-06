Zorc hat das Vertrauen des BVB in ihn immer zurückgezahlt

Michael Zorc bleibt bis mindestens 2022 Sportdirektor bei Borussia Dortmund. Diese Kontinuität ist ungemein wertvoll. Ein Kommentar.

Das alles ist ja noch nicht so lange her, als dass es in Vergessenheit geraten wäre. 2005 hätte es Borussia Dortmund beinahe nicht mehr gegeben. Nach Ansicht eines Bankers lag der stolze Verein bereits „im Vorraum der Pathologie“, der Traditionsgigant hatte sich überhoben und stand vor der Insolvenz. Am Düsseldorfer Flughafen stimmten die Anteilseigener des Immobilienfonds Molsiris, an den das Stadion verkauft worden war, einem Sanierungskonzept zu. Rettung statt Pleite – in letzter Minute.