Jürgen Kohler: "Ich tippe, dass der BVB die Meisterschaft holt“

Wenn einer weiß, wie man Deutscher Fußballmeister mit dem BVB wird, dann Jürgen Kohler. In den Jahren 1996 und 2002 fuhr der heute 54-Jährige im Mai mit der Schale um den Borsigplatz. Und traut seinen Nachfolgern im Gespräch mit dieser Redaktion durchaus zu, in wenigen Monaten wieder Grund zum Jubeln zu haben. „Ich glaube an eine erfolgreiche Aufholjagd der Dortmunder“, sagte Kohler.

BVB-Klubikone Kohler ist optimistisch

Sieben Zähler liegt die Elf von Trainer Lucien Favre vor dem Rückrundenstart beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hinter Tabellenführer RB Leipzig. Die Rollenverteilung habe sich nun geändert. In die Saison startete der BVB nicht nur aufgrund der prominenten Neuzugänge wie Mats Hummels, Julian Brandt oder Thorgan Hazard als Favorit. „Vielleicht liegt der Mannschaft die Rolle als Jäger auch besser. Als die Spieler in der Vorsaison die Gejagten waren, hatten sie Probleme. Ich tippe, dass der BVB nun die Meisterschaft holt.“

Kohler: BVB hat noch Luft nach oben

Auf den weiteren Plätzen erwartet der Trainer der A-Jugend von Viktoria Köln Herbstmeister RB Leipzig, dem Kohler eine Hinrunde auf sehr gutem Level attestierte, und Bayern München. Borussia Dortmund habe noch Luft nach oben. Schließlich hat „die Mannschaft in der Hinrunde zu viele Punkte liegen lassen. Ich denke da an das Heimspiel gegen RB Leipzig, das die Dortmunder gewinnen mussten. In Hoffenheim war der BVB auch die bessere Mannschaft und stand am Ende mit leeren Händen da“, sagte Kohler. „Trotzdem finde ich gut, dass die Verantwortlichen in Dortmund weiterhin die Meisterschaft als Ziel aufrufen.“

Der Weltmeister von 1990 erarbeitete sich in seiner Zeit bei der Borussia von 1995 bis 2002 den Spitznamen „Fußballgott“. Als BVB-Spieler gewann er 1997 die Champions League, den Weltpokal, und den Titel als Deutschlands Fußballer des Jahres, wurde dazu 1996 mit der DFB-Elf Europameister. Im Mai 2002 beendete er seine Karriere. Seine letzte Partie war das Uefa-Cup-Finale, in dem er nach 31 Minuten die Rote Karte wegen einer Notbremse sah. Borussia Dortmund unterlag Feyenoord Rotterdam in diesem Spiel mit 2:3.