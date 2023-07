Wie die DFB-Elf den BVB gewaltig unter Druck setzt

Am Mittwoch hat der BVB sein erstes Spiel seit dem Meister-Drama am letzten Spieltag absolviert. Beim 7:0-Erfolg gegen Westfalia Rhynern bekamen die Dortmunder Fans keinen Neuzugang zu sehen. Felix Nmecha und Ramy Bensebaini waren nicht dabei, weitere Spieler wurden nicht geholt. Der BVB hat einen Transferstau. Die zweite Mannschaft des BVB war jedoch aktiv und schwächte den MSV Duisburg. Julian Hettwer wechselt von den Zebras zu den Schwarz-Gelben. Darüber haben wir in unserem Podcast fußball inside gesprochen. Moderator Timo Düngen diskutiert mit BVB-Reporter Christian Woop und unserem MSV-Experten Dirk Retzlaff.

Dortmund. Die Nationalmannschaft bestreitet zwei Länderspiele in Nordamerika. Gerade für die Dortmunder Profis wird es stressig.

Ein Spiel um 2 Uhr morgens, nur zwei Tage später eine Partie um 20.30 Uhr am Abend. Dazwischen ein Interkontinental-Flug zwischen Nordamerika und Europa. Regeneration? Eher nicht.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in ihrem zweiten Länderspiel auf der zehntägigen USA-Reise im Herbst wie erwartet auf Gold-Cup-Sieger Mexiko. Das Spiel am 17. Oktober (20 Uhr Ortszeit/2 Uhr MEZ) findet nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Philadelphia statt.

BVB: Sechs Profis im Kreis der DFB-Elf

Gerade für die deutschen Nationalspieler von Borussia Dortmund ein Ärgernis, der Verband setzt den BVB gewaltig unter Druck. Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Marius Wolf, Karim Adeyemi, Julian Brandt und Youssoufa Moukoko zählen zum Kern der DFB-Elf, es ist davon auszugehen, dass fast alle diese Profis beim US-Trip mit im Flieger sitzen werden. Doch nur zwei Tage nach dem Spiel in Philadelphia müssen sie schon wieder in der Bundesliga ran: im Heimspiel gegen Werder Bremen am Freitag, 20. Oktober (20.30 Uhr/DAZN). Eine Planung, die den Dortmundern überhaupt nicht gefallen wird.

Nico Schlotterbeck, BVB-Verteidiger, gegen Peru. Foto: firo

Es ist ja ohnehin eine fragwürdige Reise in die USA. Inmitten der Saison mit Liga- und Europacupspielen entzündete sich bereits Kritik. Er verstehe die Tour nicht, sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und fragte: „Was wollen wir denn in den USA zu diesem Zeitpunkt?“ DFB-Direktor Rudi Völler hält es dagegen für „wichtig, mit Blick auf die kommende Weltmeisterschaft auch vor Ort präsent zu sein“.

Am 14. Oktober (15 Uhr Ortszeit/21 Uhr MEZ/RTL) trifft die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick wie bereits bekannt in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut auf die USA. Beide Länder richten 2026 zusammen mit Kanada die WM aus.

Das Duell mit Mexiko ist das erste seit dem Aufeinandertreffen im Auftaktspiel der Gruppe F bei der WM 2018 in Russland, das der damals amtierende Weltmeister 0:1 verlor. Das mehr als 65.000 Fans fassende Lincoln Financial Field in Philadelphia ist eines der 16 Stadien der kommenden Endrunde. (mit sid)

