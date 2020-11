Essen. Der Hype um BVB-Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko ist gigantisch. Doch man darf nicht vergessen: Dieser Junge ist erst 16. Eine Einordnung.

An diesem Freitag wird Youssoufa Moukoko 16 Jahre alt. Er darf damit offiziell in der Fußball-Bundesliga spielen. Er könnte sogar schon am Samstag zum jüngsten Debütanten werden.