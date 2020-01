Warum BVB-Stürmer Paco Alcácer in Augsburg fehlt

Es dauerte nicht lange, bis sich die Botschaften der BVB-Fans in den sozialen Medien stapelten. Gerade war bekannt geworden, dass Paco Alcácer nicht im Kader stehen wird, wenn Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg antritt. Schon spekulierten zahlreiche Nutzer über einen Abgang des spanischen Stürmers.

Nach den Informationen dieser Redaktion bahnt sich allerdings kein Wechsel an. Der 26-Jährige hat nicht viel mit der Mannschaft trainiert, deswegen hat Trainer Lucien Favre auf ihn verzichtet. Laut der Bild-Zeitung sollen zudem die Trainingsleistungen nicht gestimmt haben. Fest steht trotzdem, dass Alcácer derzeit nicht gerade glücklich mit seiner Situation ist. In Erling Haaland hat der BVB einen zusätzlichen Konkurrenten verpflichtet, es wird eng in der Offensive. Schon vor der Winterpause saß Alcácer am Ende Hinrunde meistens auf der Bank. Getroffen hat er schon lange nicht mehr.

BVB hat Haaland als weitere Nummer 9 verpflichtet

Überhaupt: Wenn die Dortmunder den Angreifer schon im Winter abgeben würden, müssten sie eigentlich Ersatz beschaffen. Denn ein einziger echter Stürmer ist zu wenig, das hat die Hinrunde gezeigt. Deswegen hat der BVB ja Haaland von Red Bull Salzburg gekauft. "Wir hätten definitiv eine zweite Nummer 9 verpflichten müssen. Wohl wissend, dass es auch Argumente dagegen gibt", hat Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Verlauf der Hinrunde bei der Mitgliederversammlung gesagt. "Es war ein Fehler von uns. Das haben wir mittlerweile erkannt."

Dem BVB liegt kein Angebot für Paco Alcácer vor

Ob sich Alcácer doch noch verabschiedet, wird sich zeigen. Dem Revierklub liegt immer noch keine Anfrage eines Klubs vor, das kolportierte Interesse von Atlético Madrid und dem FC Valencia hat sich noch nicht in einem konkreten Angebot manifestiert. Der BVB wäre wohl erst bei einer Summe von deutlich über 30 Millionen Euro gesprächsbereit. (las)