Vor BVB-Start: Marco Reus zeigt sich mit neuer Frisur

Dortmund. Bald beginnt die neue BVB-Saison - es gibt einiges aufzuarbeiten. Marco Reus benötigte anscheinend im Vorfeld eine Veränderung.

Vielleicht brauchte Marco Reus eine Veränderung nach dem Drama am letzten Spieltag, nach den Tränen, der Wut, der Verzweiflung. Der BVB spürte schon die Meisterschale in den Händen, dann flatterten die Nerven, dann lief alles gegen den Klub. Reus, der Kapitän, musste wieder miterleben, wie der Titel an den FC Bayern ging.

Im Urlaub hat der 34-Jährige nun an seiner Frisur gebastelt, hellblond strahlen die Haare, das verrät eine Instagramstory seiner Frau, Scarlett Gartmann. Auf einem Bild geht Reus mit seiner Tochter an der Hand zum Abendessen auf Ibiza.

Es bleiben nach dem Drama gegen Mainz nur BVB-Tränen: Marco Reus. Foto: firo

Marco Reus - schon jetzt eine BVB-Legende

Der Dortmunder, schon jetzt eine Legende des Klubs voller Legenden, tritt wohl seine letzte Spielzeit im schwarz-gelben Trikot an. Noch einmal wurde sein Vertrag um ein Jahr verlängert, das Gehalt wurde dabei allerdings nach unten geschraubt, die Rolle des lange Zeit wichtigsten Profis hat sich verändert. Marco Reus sitzt häufiger auf der Bank, sein Kapitänsamt wird er wohl abgeben. Die Nachfolgekandidaten: Gregor Kobel, Emre Can, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle.

Die verpasste Deutsche Meisterschaft hat Reus in ein Loch gestürzt, aus dem er erst mal hinausklettern muss, das hat er selbst eingeräumt. "Ich war sprachlos und im ersten Moment auch total verloren", schrieb er bei Instagram an die Fans gerichtet. "Ich weiß, ihr habt mich zu euch gerufen - aber ich war in diesem Moment zu gebrochen, um in eure Arme zu kommen. Trotzdem habt ihr mir mit eurer positiven Reaktion verdeutlicht, wofür es sich lohnt zu kämpfen."

BVB - nicht nur Marco Reus hat eine neue Frisur

Wenn am 5. Juli die Vorbereitung des BVB beginnt, wird Marco Reus jedoch nicht der einzige sein, dessen Haare sich auf dem Kopf verändert haben. Julian Ryersons Haare glänzen pink, auch Ersatztorhüter Alexander Meyer ist erblondet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB