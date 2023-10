Vor BVB-Spiel: Milan-Fans legen Verkehr in Dortmund lahm

Dortmund. Der BVB empfängt die AC Mailand. Zahlreiche italienische Fans haben sich ins Ruhrgebiet aufgemacht, sie organisierten einen Fanmarsch.

Normalerweise bewegen sich in Dortmund hauptsächlich schwarz-gelbe Fans, die den BVB im Herzen tragen, am Mittwoch aber hatten sich auch zahlreiche Mailänder und Mailänderinnen aufgemacht ins Ruhrgebiet. Der Grund: das Champions-League-Spiel am Abend, das Flutlicht und Emotionen verspricht, die beiden bedeutungsschweren Klubs kämpfen in einer Gruppe um das Achtelfinale.

+++ BVB gegen AC Mailand: Das Spiel heute im Live-Ticker +++

Die Polizei hatte schon im Vorfeld von einem Hochrisikospiel gesprochen. Sie musste unter anderem einen Fanmarsch der Anhänger des italienischen Spitzenvereins begleiten, dieser startete in der Innenstadt, von dort aus bewegten sich die größtenteils in schwarz gekleideten Fans in Richtung Stadion. Auf Videos in den Sozialen Medien ist zu sehen, wie sich eine große, singende Menge über die Straßen bewegt, vereinzelt knallen Böller.

BVB gegen AC Mailand: Beide Klubs hoffen auf das Achtelfinale

Dies behinderte, wie das Fanmärsche so an sich haben, den Anreiseverkehr, die Hohe Straße, eine der wichtigsten Zufahrtsstraßen zum Dortmunder Stadion, musste zeitweise gesperrt werden. Zusätzlich war ohnehin der Bahnverkehr eingeschränkt, noch bis zum 9. Oktober saniert die Deutsche Bahn die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Signal Iduna Park; die Haltestelle am Stadion kann derzeit nur von der RB 53 aus Iserlohn/Schwerte angefahren werden. Laut der Polizei sei alles friedlich geblieben.

Für den BVB und die AC Mailand hat das Champions-League-Spiel eine enorme Bedeutung, beide Klubs hoffen aufs Achtelfinale, beide benötigen einen Erfolg. Die Dortmunder stehen nach der 0:2-Niederlage im ersten Gruppenspiel bei Paris Saint-Germain unter Druck.

Mehr News und Hintergründe zu Borussia Dortmund

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB