Volle Ladung Erstligafußball für den BVB, S04 und den VfL am Osterwochenende

Essen. Der BVB scheint den Faden zu verlieren, für Schalke und Bochum bleibt es unten eng. Reichlich Themen für unseren Podcast.

Spannende Ostern für Dortmund, Schalke und Bochum Zur Ruhe kommen, die Zeit genießen und den Alltag etwas schleifen lassen. Alles, was man sonst vielleicht an Ostern so macht, ist für den BVB, S04 und VfL definitiv nicht drin. Dortmund kämpft gegen Union Berlin darum, nach den Pleiten in München und Leipzig nicht völlig den Faden zu verlieren und auf Schalke und Bochum warten Duelle gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Deswegen gibt es bei uns diesmal die volle Ladung Erstligafußball im Ruhrgebiet. Am Start sind dafür der stellvertretende Sportchef Andreas Berten, BVB-Experte Christian Woop und Moderator Timo Düngen.

„fußball inside" ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen.

