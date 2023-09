Borussia Dortmund TV-Experte Didi Hamann glaubt an frühes BVB-Aus in Champions League: Gebe ihnen 20 Prozent

Dortmund. Borussia Dortmund hat in der Champions League eine schwere Gruppe erwischt. TV-Experte Didi Hamann glaubt an ein frühes Aus des BVB.

Hans-Joachim Watzke musste zweimal kräftig schlucken. Nicht Borussia Dortmund, sondern der Rekordmeister aus München konnte sich nach der Auslosung der Champions-League-Gruppen als großer Glückspilz fühlen. Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United - viel schwerer hätte es den BVB am Donnerstagabend bei der Zeremonie in Monaco nicht treffen können.

„Das ist eine Hammergruppe. Wenn wir da weiterkommen wollen, müssen wir Außergewöhnliches leisten“, sagte Watzke im Grimaldi Forum direkt am Strand der Côte d'Azur. „Es ist schwer, gar keine Frage, das sind absolute Topgegner, das wird eine enge Gruppe“, meinte der BVB-Boss. Bange machen gilt aber nicht in Dortmund: „Was für eine Gruppe - los geht's“, schrieb BVB-Abwehrchef Mats Hummels bei X zum bevorstehenden Duell mit PSG-Star Kylian Mbappé. Didi Hamann, TV-Experte vom Bezahlsender Sky, sieht allerdings richtig Schwarz: „Den BVB hat es knüppeldick erwischt. Ich gebe ihnen eine 20-prozentige Chance aufs Weiterkommen.“

Hamann: BVB muss in die Gänge kommen

Hamann warnt die Dortmunder: „Sie müssen nach der Länderspielpause schleunigst in die Gänge kommen, wenn sie da eine Chance haben wollen. Ich würde sagen, dass das am Ende sogar ein Kampf um Platz drei werden könnte. Füllkrug hilft ihnen bestimmt weiter, aber er alleine wird auch nicht reichen. Newcastle ist eine super Mannschaft, PSG mit Mbappe sowieso. Auch wenn man nie weiß, ob er bleibt. Und was Milan kann, hat man in der vergangenen Saison gesehen.“

Auf die genauen Ansetzungen müssen Klubs wie Fans noch bis Samstagmittag warten. Erst dann will die Uefa bekannt geben, welche Spiele an welchen Tagen stattfinden. Klar ist schon, dass Bayern und Union sowie Dortmund und Leipzig immer am gleichen Wochentag antreten. In Hamburg werden auch drei Spiele ausgerichtet. Der ukrainische Meister Schachtar Donezk weicht wegen des russischen Angriffskrieges in die Hansestadt aus und empfängt im Volksparkstadion den FC Barcelona, den FC Porto und Royal Antwerpen mit dem ehemaligen Bayern-Profi Mark van Bommel als Trainer.

Als letztmals in London ein Königsklassen-Finale gespielt wurde, trafen der FC Bayern und Borussia Dortmund (2:1) 2013 aufeinander. „Die englischen Wochen sind das Salz in der Suppe in unserem Kalender – dementsprechend: Let’s go!“, sagte Bayern-Routinier Thomas Müller. Gerade für den BVB ist der erneute Weg nach London gefühlt jetzt aber noch ein bisschen weiter.

