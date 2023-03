Traum-Comeback von BVB-Stürmer Sebastien Haller mit der Elfenbeinküste

Dortmund. Der Angreifer trifft bei seinem ersten Länderspiel seit Juni. Die anderen BVB-Profis erleben mit ihren Nationalteams Licht und Schatten.

Es war ein besonderer Moment im Stade de la Paix (übersetzt: Stadion des Friedens) in Bouake, die 61. Minute im Qualifikationsspiel zum Afrika Cup zwischen der Elfenbeinküste und den Komoren. Wilfried Singo, der ivorische Nationalspieler des FC Turin, schlug eine Flanke von der rechten Seite. Im Strafraum entwischte Sebastien Haller (28) seinen Gegenspielern - und köpfte wuchtig zum 2:0 ein.

Der Angreifer erzielte sein fünftes Länderspiel-Tor, es war für ihn ein ganz besonderes. Seit Juni hatte der Stürmer von Borussia Dortmund nicht mehr das orangefarbene Trikot der Elfenbeinküste getragen, es war das letzte Länderspiel vor Hallers Hodenkrebsdiagnose, die ihn zu Operationen und einem halben Jahr Fußballpause zwang. Auf den Tribünen ehrten die Fans Haller am Freitagabend in Bouake mit Plakaten.

BVB-Stürmer Donyell Malen erlebt mit Niederlande ein Debakel

Haller schuftete am Comeback, kehrte nach der Winterpause in den Kader des BVB zurück - und wurde nun auch wieder für die Nationalmannschaft berufen. Durch den 3:1 (1:0)-Erfolg behauptete die favorisierte Elfenbeinküste Platz eins in Quali-Gruppe H. Am Dienstag folgt das Rückspiel gegen die Komoren.

In der Qualifikation zur Europameisterschaft erlebten die weiteren BVB-Profis Licht und Schatten. Donyell Malen etwa wurde beim 0:4-Debakel der Niederlande in Frankreich erst nach 68 Minuten eingewechselt. Die Partie war beim Stand von 0:3 aus Sicht der Elftal schon entschieden. Immerhin: Stürmer Malen sorgte noch einmal für gute Akzente bei Oranje.

Einen Start nach Maß legte derweil Portugal mit BVB-Linksverteidiger Raphael Guerreiro (29) hin. Gegen Liechtenstein gab es einen 4:0-Sieg, zu dem Superstar Cristiano Ronaldo zwei Treffer beisteuerte. Guerreiro, der beim BVB noch auf einen neuen Vertrag hofft, spielte im linken Mittelfeld durch.

Nicht zum Einsatz kam indes der zuletzt verletze Thomas Meunier (31). Belgien siegte beim Debüt von Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco ohne den Dortmunder Verteidiger aber mit 3:0 in Schweden.

