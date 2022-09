Peter Stöger im Interview: "BVB ist ein großartiger Klub"

Essen/Wien. Peter Stöger war Trainer beim 1. FC Köln und bei Borussia Dortmund. Vor dem Duell seiner beiden Ex-Klubs äußert er sich ausführlich im Interview.

Das Spiel seiner ehemaligen Klubs 1. FC Köln und Borussia Dortmund an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) kann Peter Stöger ganz entspannt verfolgen. Momentan hat der Wiener vom Trainergeschäft eine kleine Pause genommen. Der Name des Österreichers ist mit beiden Westklubs aber noch immer noch eng verknüpft. Als Trainer des 1. FC Köln gelang ihm auf Anhieb der Aufstieg und später die Qualifikation für die Europa League. Den BVB führte er kurz danach im Rahmen einer Rettermission in die Champions League. Vor dem Duell seiner früheren Vereine spricht der 56-Jährige über seine Zeit in Köln und Dortmund, über die aktuelle Lage der Kontrahenten und über seine Zukunftspläne.

Herr Stöger, Sie sind aktuell nicht als Trainer, sondern als Sky-Experte tätig. Genießen Sie es, solche Spiele wie dieses auch mal ohne Ergebnisdruck zu verfolgen?