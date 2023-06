Borussia Dortmunds Emre Can.

Borussia Dortmund Startet der BVB gegen den 1. FC Köln in Bundesligasaison?

Dortmund. Am Freitag soll der Spielplan der Bundesliga erscheinen. Doch offenbar gab es eine Panne beim 1. FC Köln - der wohl gegen den BVB beginnnen soll.

Am Freitag will die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Spielpläne der Bundesliga und der 2. Bundesliga vorstellen. Eröffnet wird die Saison am 18. August vom Rekordmeister FC Bayern München. Mehr sollte eigentlich nicht zu erfahren sein, doch offenbar wurde der Spielplan des 1. FC Köln geleakt. Das berichten mehrere Kölner Medien - der "Geissblog" bestätigt die Richtigkeit der Informationen.

Was das mit dem Revier zu tun hat? Viel, denn der 1. FC Köln freut sich über einen Auftaktknaller bei Borussia Dortmund. Demnach eröffnet der BVB seine Spielzeit mit einem Heimspiel gegen den FC. Am 19. oder 20. August soll gespielt werden. Und der BVB hat sicher gute Erinnerungen an das letzte Heimspiel gegen Köln, denn dort gab es einen 6:1-Kantersieg.

VfL Bochum empfängt Köln am elften Spieltag

Und wenn die Informationen wirklich stimmen, weiß auch der VfL Bochum schon, wann es gegen die Kölner geht. Und zwar am elften Spieltag (10. bis 12. November), wenn die Kölner ins Ruhrstadion reisen müssen. Gegen den FC gab es in der letzten Saison zuhause den ersten Punkt der Saison, nachdem die Bochumer mit sechs Niederlagen in Serie gestartet waren.

Die Rahmendaten der Saison: Die Bundesliga beginnt am 18. August, die 2. Liga startet am 28. Juli. Der letzte Spieltag der Bundesliga-Saison ist für den 18. Mai 2024 angesetzt. Im Supercup treffen am 12. August (20.45 Uhr) Bayern und Pokalsieger RB Leipzig in München aufeinander.

Wegen der Terminkollision spielen die beiden Klubs ihre Erstrunden-Partien im Pokal erst am 26. und 27. September. Nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember) geht es in die kurze Winterpause. Am 12. Januar geht es wieder los, die 2. Bundesliga startet eine Woche später. Der Herbstmeister steht demnach auch erst im Januar fest, wenn die Hinrunde beendet wurde. Nach der Saison steht noch die Europameisterschaft auf dem Programm. Das Turnier läuft vom 14. Juni bis zum 14. Juli.

