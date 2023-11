Stadion bei Bayern-Spiel früher verlassen - so reagieren BVB-Fans

Dortmund. Bei der deftigen 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern haben viele Anhänger das Stadion frühzeitig verlassen. So reagieren andere BVB-Fans.

Es sind noch mehr als zehn Minuten zu spielen im Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Doch die Hoffnung bei den BVB-Anhängern ist längst geschwunden, in dieser Partie zumindest noch einen Punkt zu holen. So wie in der Vorsaison, als Anthony Modeste kurz vor Schluss den Ausgleich gegen den überlegenden Rekordmeister erzielte. Stattdessen hatte sich am Samstag ein Zuschauerstrom entwickelt - aus dem Stadion raus.

Viele BVB-Anhänger verließen vorzeitig das Stadion, was im Nachgang in den sozialen Medien durchaus zu Diskussionen führte. Macht man das als "echter" Fan? Oder steht man nicht viel mehr auch in schlechten Zeiten an der Seite seines Vereins? Vor allem nach den Erfahrungen im Dortmunder Westfalenstadion, wo es unter anderem das "Wunder" gegen Malaga vor gut zehn Jahren gab, als der BVB in der Nachspielzeit doch noch in der Champions League weiterkam.

BVB-Fans verlassen Stadion frühzeitig: "Völlig ok"

Die BVB-Fans reagieren unterschiedlich auf diejenigen, die am Samstagabend frühzeitig das Stadion verließen, um dem Abreiseverkehr zu entkommen, früher in der Kneipe einzukehren oder einfach, weil sie sich der Demütigung durch den FC Bayern entziehen wollten. Überwiegend gibt es aber Verständis. "Man bleibt bei einer Beerdigung doch auch nicht bis das Grab zugeschüttet wurde", schreibt etwa ein Nutzer bei Facebook auf WAZ beim BVB. Ein anderer Nutzer meinte: "Protest bei so ner Leistung, völlig ok."

Der Meinung ist auch ein weiterer Facebook-User, der das frühzeitige Verlassen des Stadion früher als "No Go" angesehen hatte. Inzwischen habe sich seine Einstellung aber auch geändert, da er älter geworden sein. "Ich hab für mich beschlossen , dass ich mir gewisse Sachen nicht mehr gefallen lasse. Die Auswärtsspiele in München hab ich die letzten Jahre fast nie zu Ende geguckt. Zu weh tat es immer und immer wieder vorgeführt zu werden. Und jetzt geht das auch schon zu Hause los", schreibt "Tomczek".

Kritik an BVB-Fans im Netz

Doch es gibt auch Spott für die BVB-Fans, die nicht bis zum Schlusspfiff auf ihren Plätzen blieben. "Beim Supercup über Münchener herziehen, und gestern selbst die wahre Liebe gezeigt. Genau mein Humor", schreibt einer und spielt darauf an, dass sich etwa die Allianz-Arena in München regelmäßig vor dem Abpfiff schon leert.

Am Dienstagabend spielt der BVB in der Champions League gegen Newcastle United. Es bleibt abzuwarten, wie die Fans dann reagieren werden.

