Sorgen um Reyna - BVB-Youngster frühzeitig ausgewechselt

Essen. Claudio Reyna musste bei seiner Reise zur Nationalmannschaft verletzt ausgewechselt werden. So lief es bei den anderen BVB-Akteuren.

Bei Borussia Dortmund dürfte sich der Trainingsplatz in dieser Woche wieder füllen, denn vor dem Gastspiel beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) kehren die Profis, die mit ihren Nationalteams auf Reisen waren, zurück in den Kader des Bundesligisten.

Ob Giovanni Reyna gegen Köln für den BVB auflaufen kann, ist allerdings offen. Der 19-Jährige musste beim Länderspiel der USA gegen Saudi-Arabien am Dienstag (0:0) angeschlagen frühzeitig vom Feld. Reyna habe über muskuläre Probleme geklagt, heißt es in einer Mitteilung des US-Verbandes, der von einer "Vorsichtsmaßnahme" sprach.

Reyna hatte bereits in der Vorsaison lange verletzt gefehlt

Eine verletzungsbedingte Zwangspause würde den Youngster hart treffen. Reyna verpasste bereits weite Teile der Vorsaison aufgrund einer Muskelverletzung. "Ich hatte einige wirklich, wirklich harte Tage", erinnerte er sich kürzlich in einem Interview mit dem Sportsender ESPN.

In dieser Saison wollte er wieder durchstarten. Zuletzt erhöhte Trainer Edin Terzic seine Einsatzzeiten sukzessive. Und durch den Ausfall von Marco Reus ist Reynas Lieblingsposition im zentralen offensiven Mittelfeld beim BVB freigeworden. Vom BVB gibt es noch keine Angaben zu einer Diagnose oder einer möglichen Ausfalldauer.

Schlotterbeck foult Bellingham folgenschwer

In einem BVB-internen Duell standen sich am Montag Jude Bellingham sowie Nico Schlotterbeck und Niklas Süle beim 3:3 zwischen England und Deutschland gegenüber. Das Dortmunder Trio stand von Beginn an auf dem Feld. Vor dem zwischenzeitlichen 3:2 für England hatte Schlotterbeck seinen Vereinskollegen Bellingham gefoult, nach Videobeweis entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter.

Mit der belgischen Auswahl waren Thomas Meunier und Thorgan Hazard unterwegs. Sie kassierten eine 0:1-Niederlage gegen die Niederlande. Meunier stand in der ersten Halbzeit auf dem Rasen und wurde dann ausgewechselt. Hazard blieb ohne Einwechslung auf der Bank.

Linksverteidiger-Talent Tom Rothe feierte am Dienstag einen 1:0-Sieg mit den deutschen U19-Junioren gegen die Slowakei. Rothe, der in den beiden letzten Partien dieser Länderspielperiode eingewechselt wurde, durfte diesmal von Beginn an ran und spielte durch. Youssoufa Moukoko war bereits vor einigen Tagen leicht angeschlagen von der deutschen U21-Nationalmannschaft abgereist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB