Die BVB-Spieler Manuel Akanji (l.) und Jadon Sancho gehen am Flughafen vom Check-In zum Gate.

Champions League So schottet sich der BVB in Paris vor dem Coronavirus ab

Paris. Der BVB muss in der Champions League bei PSG vor leeren Rängen antreten. Wegen des Coronavirus geht die sportliche Brisanz fast unter.

Der Anblick des Pariser Prinzenparks wirkt wie ein Kontrastbild zu der sonst so lebensfrohen und bunten französischen Hauptstadt. Die Wände des Stadions ernüchtern in tristem Grau. Der Lärm der Pariser Stadtautobahn, die architektonisch anspruchsvoll unter dem Bauwerk entlang saust, dröhnt bis vor den Eingang. Ein paar Plakate erinnern immerhin daran, dass hier, in der Arena von Paris Saint-Germain, einige der größten Fußballstars der Welt wie Neymar ihren Glanz demonstrieren wollen. Doch ohne Zuschauer versprüht dieser Ort keine Magie.