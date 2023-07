SC Freiburg - BVB: 4 Tickets mit Übernachtung im Europa-Park zu gewinnen

Auch in dieser Saison werden zahlreiche BVB-Fans ihre Mannschaft nach Freiburg in das Europa-Park Stadion begleiten. Sie können dabei sein.

Essen. Wenn der BVB am 4. Bundesliga-Spieltag zu Gast beim SC Freiburg ist, können Sie dabei sein. Wir bieten ein sehr attraktives Gewinnspiel an.

BVB-Fans aufgepasst: Wenn die Profis von Borussia Dortmund am 16. September (Samstag, 15:30 Uhr) zu Gast beim SC Freiburg im Europa-Park Stadion sind, könnt ihr live dabei sein. In Kooperation mit dem Europa-Park verlosen wir ein Familien-Paket mit zwei Übernachtungen in einem der 4-Sterne-Hotels des Europa-Parks für insgesamt vier Personen vom 15. bis zum 17. September.

Darin enthalten sind Frühstück, Eintritt in den Europa-Park, Tickets für die Wasserwelt Rulantica sowie Tickets für das Spiel SC Freiburg gegen Borussia Dortmund am Samstag ab 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. Die Gewinnerfamilie würde die volle Vielfalt des Europa-Park Erlebnis-Resorts kennenlernen. Das BVB-Gewinnspiel endet am 5. August.

Der SC Freiburg trägt seine Heimspiele im „Europa-Park Stadion“ aus. Deutschlands größter Freizeitpark hat dem neuen SC-Stadion langfristig seinen Namen gegeben und ist somit weltweit der einzige Freizeitpark mit einem Stadion-Namensrecht in der höchsten Fußballklasse. Sympathisch, badisch, bodenständig, Unterhaltung für die ganze Familie, Emotionen und Qualität - diese Parallelen verbinden den SC Freiburg und den Europa-Park. Nach fast 30 Jahren Partnerschaft ist das Namenssponsoring für das SC-Stadion ein weiterer Meilenstein in der Kooperation zwischen Sport-Club und Europa-Park. Das Familienunternehmen und der Verein agieren mit viel Herzblut, Nachwuchsförderung liegt ihnen am Herzen. Und während die Fans im Stadion manche Achterbahnfahrt der Gefühle durchleben, dürfen sie im Europa-Park mit viel Geschwindigkeit durch den realen Looping rasen.

Sich den Wind um die Nase wehen lassen, an türkisblauem Wasser entspannen, kulinarische Highlights erleben und in neue Welten abtauchen: Dafür braucht es keinen stundenlangen Flug, sondern nur einen Abstecher ins südbadische Rust. Im Europa-Park erleben Besucher bei einer Reise durch 15 europäische Themenbereiche ihr Abenteuer mit der ganzen Familie. Über 100 Attraktionen und Shows bieten für Gäste aller Altersklassen unvergessliche Adrenalinkicks oder Entspannung pur. Auch Bikini und Badehose müssen natürlich mit in den Urlaub. In unmittelbarer Nähe zum Europa-Park genießen die Gäste in der Wasserwelt Rulantica Bade- und Rutschenspaß in einer nordischen Themenwelt. In „Tønnevirvel“, einer speziellen Rundfahrtattraktion aus dem Hause Mack Rides, kann man zum Beispiel ganz turbulent und mit jeder Menge Wasserkanonen in eine mystische Thematisierung eintauchen.

