Sammer lobt BVB-Star Füllkrug: "Gegen zwei Ochsen behauptet"

Dortmund. Borussia Dortmund gewinnt gegen Newcastle United. TV-Experte Matthias Sammer hebt die Kopfballstärke von Niclas Füllkrug hervor. Die Stimmen.

Drei Tage nach der 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern München hat Borussia Dortmund in der Champions League eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt und das Heimspiel gegen Newcastle United gewonnen. Durch das 2:0 (1:0) verbesserten die Borussen ihre Chance auf das Achtelfinale in der Fußball-Königsklasse erheblich und haben in der Gruppe F nun sieben Punkte.

Durch die Tore der Nationalspieler Niclas Füllkrug (26. Minute) und Julian Brandt (79.) ist der BVB unabhängig vom Ergebnis der Konkurrenten zumindest Zweiter. Auch den direkten Vergleich mit dem Premier-League-Team aus Newcastle hat die Mannschaft von Trainer Edin Terzic für sich entschieden. Das haben die Beteiligten nach der Partie gesagt.

Niclas Füllkrug sieht tolle Reaktion

Niclas Füllkrug (Torschütze zum Dortmunder 1:0): "Ich hatte das Gefühl, dass die ersten Zweikämpfe direkt auf unserer Seite waren. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt und vor allem eine tolle Reaktion nach dem Spiel am Samstag. Wir hatten eine ganz, ganz hohe Intensität im Gegenpressing und haben die entscheidenden Situationen für uns genutzt."

Julian Brandt (Torschütze zum Dortmunder 2:0): "Das tat extrem gut, gerade wenn du vor drei Tagen hier noch vier Tore kassiert hast. Ich hätte mir gewünscht, wenn wir den einen oder anderen Kontor noch besser ausgespielt hätten, um die Fans noch mehr zu begeistern. Durch die Bank haben alle ihren Job gemacht."

Edin Terzic spricht von hochverdientem Sieg

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Das war heute eine sehr gute Leistung der kompletten Mannschaft. Es war ein hochverdienter Sieg. Newcastle hat von den vergangenen Spielen nur zwei verloren - jeweils gegen uns."

Matthias Sammer (TV-Experte und externer Berater beim BVB): "Großes Kompliment an Niclas Füllkrug. Er hat sich gegen zwei Ochsen behauptet und fast jedes Kopfballduell gewonnen. Du musst es auch erstmal schaffen, zweimal Newcastle zu schlagen." (ddh)

