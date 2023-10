Rudi Völler über Hummels DFB-Rückkehr: "Er ist ein absoluter Führungsspieler

Dortmund. Mit Thomas Müller und Mats Hummels kehren zwei Routiniers in die Nationalmannschaft zurück. Für Sportdirektor Rudi Völler ein richtiger Schritt.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sieht die Rückkehr von Mats Hummels in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft durchweg positiv. „Mats Hummels ist ein absoluter Führungsspieler, das hat er nicht nur in der Nationalmannschaft bewiesen, sondern auch in Dortmund in den letzten Spielen“, sagte Völler bei Bild TV.

Für die Routiniers Hummels (34) und Thomas Müller (34) spreche „das Gesamtpaket - die Leistung, ein Tick Erfahrung, die Unbekümmertheit und die Fähigkeit, Druck wegzunehmen von den Mitspielern“, erläuterte Völler: „Das ist die Gabe von Thomas, aber auch Mats hat diese Qualität, junge Spieler mitzunehmen.“

Rudi Völler verteidigt die USA-Reise des DFB-Teams

Das Duo gehört dem 26-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die USA-Reise ab Montag an. Völler verteidigte den Trip mit Länderspielen gegen die USA (14. Oktober) und Mexiko (18.) abermals. Auch er sei anfangs „skeptisch“ gewesen, gab er zu. Aber: „Glaubt mit, unsere Jungs können das ab“, die Reiserei sei „nicht ganz so schlimm. Die Südamerikaner machen das in jeder Länderspielabstellung.“

Außerdem werde Nagelsmann in den beiden Begegnungen „nicht mit den gleichen Spielern auflaufen, sondern das ein oder andere ausprobieren“. Und der Trip sei „vielleicht gar nicht so schlecht, um den Teamgeist zu vertiefen“, meinte Völler.

