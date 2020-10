Reynas Assist-Hattrick beschert Borussia Dortmund den Sieg

Dortmund. Borussia Dortmund besiegt den SC Freiburg 4:0. Dank des Doppeltorschützen Erling Haaland. Und dank des dreimaligen Vorlagengebers Giovanni Reyna.

Wenn man so will, begann die Fußball-Bundesligapartie zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg erst in der 28. Minute. Denn bevor BVB-Youngster Jude Bellingham nach knapp einer halben Stunde aus 25 Metern weit über das Tor geschossen hatte, passierte nahezu gar nichts. Weder die Gastgeber noch die Freiburger konnten zuvor auch nur annähernd für gefährliche Aktionen sorgen.

Dieser harmlose Schuss von Bellingham aber änderte vieles. Er war ein Weckruf – sowohl für die BVB-Profis als auch für die Corona-Rekordkulisse von 11.500 Fans im Stadion. Denn es folgte eine kurze, aber intensive Druckphase der Borussen. Eine, die den Grundstein für den späteren 4:0 (1:0)-Sieg gegen die Breisgauer gelegt hat.

BVB wirkte wie aufgedreht

Nur drei Minuten nach dem Versuch von Bellingham erspielte sich der BVB nämlich die erste echte Torchance – und nutzte sie durch Erling Haaland zum 1:0. Nach starkem Ballgewinn von Kapitän Marco Reus, der nach überstandener Sehnenverletzung im Adduktorenbereich erstmals seit acht Monaten wieder in der Bundesliga-Startelf stand, steckte Giovanni Reyna auf Haaland durch. Der setzte einen satten Linkschuss vorbei an SCF-Torwart Florian Müller ins Netz.

Unmittelbar nach dem Tor wirkte die Mannschaft von BVB-Trainer Lucien Favre wie aufgedreht. Im Minutentakt rollten in der Folge Angriffe in Richtung des Freiburger Tores. Erst der quirlige Reyna (34.), dann Haaland (36.) und nach einer Ecke auch die Defensivspieler Thomas Meunier und Mats Hummels (jeweils 38.) ließen beste Gelegenheiten auf 2:0 zu erhöhen aus.

Kopfballtor von Emre Can sorgt für Vorentscheidung

Von der gähnenden Langeweile und dem statischen Ballgeschiebe im BVB-Mittelfeld, das die ersten Minuten des Spiels prägten, war in dieser Phase nichts mehr zu sehen. Ein Eindruck, der sich auch in der zweiten Halbzeit nicht änderte. Denn auch nach Anpfiff des zweiten Durchgangs drückten die Dortmunder weiter aufs Tempo. Wie schon im Supercup beim FC Bayern am vergangenen Mittwoch (2:3) presste die Favre-Elf früh – und bereitete den Freiburgern damit große Probleme.

So sehr, dass schon kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 für den BVB folgte. Nach einer Ecke von Reyna köpfte Emre Can für die Dortmunder ein (47.) und sorgte damit schon früh für die Vorentscheidung. Auch, weil von den Gästen aus Freiburg auch nach dem zweiten Gegentreffer kaum Offensivbemühungen ausgingen. In 90 Minuten schoss die Mannschaft von Trainer Christian Streich mickrige sechsmal in Richtung des BVB-Tores, welches von Marwin Hitz gehütet wurde. Der 33-Jährige ersetzte Roman Bürki, der wie auch Jadon Sancho mit einer Atemwegserkrankung ausfiel.

Freiburg mit Vierfachwechsel

An der schwachen Offensivleistung der Freiburger änderte auch eine außergewöhnliche Maßnahme von Streich wenig: Ein Vierfachwechsel. So kamen in der 55. Minute Chang-Hoon-Kwon, Woo-Yeong Jeong, Keven Schlotterbeck und Vincenzo Grifo, die die Niederlage des SCF aber allesamt nicht verhindern konnten.

So mussten die vier Neuen in der Folge mit ansehen, wie der BVB sogar noch nachlegte. Nach der dritten Torvorlage von Giovanni Reyna traf Erling Haaland zum 3:0 (66.). Damit besiegelte der 20-Jährige endgültig den Dortmunder Sieg, und der gebürtige Bottroper Felix Passlack erhöhte in der Nachspielzeit gar noch auf 4:0

Für die Freiburger sind jubelnde Schwarz-Gelbe schon fast ein gewohntes Gefühl, denn sie sind nun seit 19 Bundesligaspielen gegen Dortmund sieglos (16 Niederlagen, drei Remis). Obendrein war es für Christian Streich ein trauriges Jubiläum. Das 0:4 beim BVB war seine 100. Niederlage als Bundesligatrainer.

Der Live-Ticker zum Nachlesen:

Borussia Dortmund - SC Freiburg