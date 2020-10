Roman Bürki: Ganz so beschäftigungslos wie im Derby war Dortmunds Schlussmann nicht. Aber die Bielefelder Versuche aus der Distanz waren ziemlich ungefährlich. Musste sich nicht auszeichnen. Note: 3

Thomas Meunier: Gegen die schwache Arminia war er defensiv kaum gefordert. War zwar mit vielen Ballkontakten eingebunden, doch die Durchschlagkraft über Außen fehlte. Note: 3,5

Mats Hummels: Der Innenverteidiger übernahm die Rolle des verletzten Haaland - und stand zweimal genau richtig. Der Ecke von Jadon Sancho konnte Hummels nicht ausweichen (53.), beim 2:0 köpfte er die perfekte Flanke von Kapitän Marco Reus ein. Der Matchwinner - mit ganz viel Glück, dass sein schlimmer Fehlpass nach zehn Minuten nicht bestraft wurde. Note: 1,5

Manuel Akanji: Wieder ein guter Auftritt in der Innenverteidigung. War in der ersten Halbzeit überwiegend damit beschäftigt, die Bälle zu verteilen. Geprüft hatten ihn die Bielefelder nicht. Hätte kurz vor der Pause fast selbst das Bollwerk des Aufsteigers gebrochen, als er eine Verlängerung von Thomas Delaney nicht mehr ganz erreichen konnte. Note: 2,5

Felix Passlack: Wurde nach dem Seitenwechsel auch offensiv auffälliger, hatte allerdings den einen oder anderen Ballverlust dabei. Note: 3,5

Thomas Delaney: Verrichtete die Defensiv-Arbeit, damit Jude Bellingham das Spiel gestalten konnte. Engagierte sich auch selbst vorne, bereitete Abschlüsse vor. Ordentlicher Auftritt - aber es werden wieder Gegner kommen, die ihn vor eine größere Herausforderung stellen. Note: 3

Jude Bellingham: Versuchte von Anfang an das Spiel an sich zu reißen. Doch in der ersten Halbzeit fehlte der BVB-Offensive die Bewegung, da konnte der 17-Jährige nicht viel ausrichten. Technisch wie immer versiert und einer der auffälligsten Dortmunder. Note 2,5

Jadon Sancho: Musste sich in Halbzeit eins eingestehen, dass es auf der Bielefelder Alm nicht wirklich auf Tricks ankommt. Profitierte wie die gesamte Offensive von Hummels' Führungstreffer, durch den sich mehr Räume ergaben. Sammelte wieder einen Assist. Note: 3

Marco Reus: Lange unauffällig wie Sancho, Thorgan Hazard und Julian Brandt. Aber dann mit der perfekten Flanke zum 2:0 zur Stelle. Note: 3

Thorgan Hazard: Für ihn gilt das gleiche wie für Reus und Sancho. In der letzten halben Stunde mit mehr Raum und besseren Szenen - die aber nicht zu Toren führten. Note: 4

Julian Brandt: Kam nur sehr langsam ins Spiel. Kurz vor Schluss mit starker Kombination, an der auch Hazard beteiligt war. Doch der eingewechselte Raphael Guerreiro konnte nicht vollenden. Note: 4

Giovanni Reyna (ab 75.): Kam für Reus ohne Note

Raphael Guerreiro (ab 75.): Kam für Sancho ohne Note

Reinier (ab 82.): Kam für Hazard ohne Note

Axel Witsel (82.): Kam für Delaney ohne Note

Lukasz Piszczek (86.): Kam für Hummels ohne Note