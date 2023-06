BVB: Raphael Guerreiro verabschiedet sich emotional - "werde es nie vergessen"

Essen. Nach sieben Jahren ist Schluss: Raphael Guerreiro gab am Sonntagabend seinen Abschied von Borussia Dortmund bekannt.

Raphael Guerreiro wird Borussia Dortmund nach sieben Jahren verlassen. Das teilte der portugiesische Nationalspieler am Sonntagabend in einem Instagram-Beitrag selbst mit. „Nach sieben tollen Jahren ist es für mich an der Zeit, mich voller Trauer von euch allen zu verabschieden. Die Erinnerungen, die ich hier gesammelt habe, haben mir viel über mich selbst auf dem Platz beigebracht, mir aber auch sehr geholfen, herauszufinden, was ich am Fußball wirklich liebe. Ich bin hier immer ich selbst geblieben, habe gelernt und mich verbessert und ich werde nie die Liebe vergessen, die ich in diesen sieben Jahren von den Fans und meinen Teamkollegen erfahren habe. Ich hatte die Chance, mit einigen fantastischen Spielern zu spielen! Diese Abschiede sind angesichts des Nervenkitzels, den ich beim Spielen in diesem wunderbaren Stadion empfand, offensichtlich die schwersten meiner Karriere. Glaubt mir, ich werde das Gefühl, für diesen Verein zu spielen und die BVB-Farben zu verteidigen, nie vergessen! Danke!“, schrieb der 29-Jährige.

Atletico Madrid mit Interesse an BVB-Profi Raphael Guerreiro

Der Vertrag des offensivstarken Linksverteidigers läuft in diesem Sommer aus, eine Ablösesumme erhält der BVB also nicht. Bis zuletzt war unklar geblieben, ob der BVB mit Guerreiro verlängern würde. Bereits am Samstag ist Guerreiro von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Trainer Edin Terzic verabschiedet worden. Wohin es Guerreiro führt, ist noch unklar. Atletico Madrid soll Interesse haben.

Guerreiro wechselte nach der Europameisterschaft 2016 und dem damals gewonnenen EM-Titel für zwölf Millionen Euro vom FC Lorient nach Dortmund. In 224 Spielen erzielte er 40 Tore und gab 50 Vorlagen - in Topform war er einer der herausragenden Spieler der Bundesliga. Mit dem BVB gewann er 2017 und 2021 den DFB-Pokal - und verfehlte am Samstag das Ziel, die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Der BVB spielte nur 2:2 gegen den FSV Mainz 05, dadurch zog der FC Bayern München noch an den Schwarz-Gelben vorbei.

BVB-Drama am letzten Spieltag: Mehr News zu Borussia Dortmund

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB