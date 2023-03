Bleibt er doch? BVB überlegt bei Raphael Guerreiro

Dortmund. Beim 6:1-Sieg gegen den 1. FC Köln zählt Raphael Guerreiro zu den stärksten Profis bei Borussia Dortmund. Seine Zukunft beim BVB ist offen.

Es wurde recht freigiebig umgegangen mit euphorischen Bewertungen an diesem Samstagabend in Dortmund. „Es war eine sehr gute Woche“, berichtete einer der Protagonisten, sprach dann noch von einem überragenden Gefühl – und überhaupt war das alles „einfach geil“ gewesen. Der Mann, der derart aufgekratzt in die Mikrofone sprach, war Marius Wolf. Und die Gefühlslage war durchaus verständlich nach diesem Spiel, diesem auch in der Höhe verdienten 6:1 (4:1)-Sieg von Borussia Dortmund gegen den völlig überforderten 1. FC Köln, der die Fans mal wieder von der Meisterschaft singen ließ.