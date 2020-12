Fußball Inside Podcast: Aus für Lucien Favre - So lief der Tag beim BVB

Dortmund. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich von Trainer Lucien Favre getrennt. Zeit für eine Sonderfolge unseres Podcasts "Fußball Inside".

Die Demütigung durch Aufsteiger VfB Stuttgart kostete Trainer Lucien Favre beim BVB den Job. Einen Tag nach der 1:5-Blamage gegen die Schwaben zogen die Dortmunder Verantwortlichen die Reißleine und beurlaubten den Schweizer.Darauf hätten sich die „Entscheidungsträger des BVB einmütig verständigt“, teilte der Klub mit. Edin Terzic (38), bisher Favres Assistent, wird bis zum Saisonende als Cheftrainer fungieren und übernahm am Nachmittag die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Dienstag bei Werder Bremen.

In unserem Podcast "Fußball Inside" wollen wir in einer Sonderfolge darüber reden - wie immer unter dem Motto: "Tacheles. Aussem Pott." Moderator Johannes Hoppe diskutiert mit BVB-Reporter Sebastian Weßling, der viele Stunden in Dortmund verbracht hat und wertvolle Eindrücke zu diesem aus BVB-Sicht ereignisreichen Tag liefert. Viel Spaß beim Reinhören! (fs)