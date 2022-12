Panne bei BVB-Test: Kaputtes Tor sorgt für Spielunterbrechung

Hanoi. Der BVB hat sein drittes Testspiel auf der Asien-Werbereise in Vietnam verloren. Kurz vor Schluss gab es eine kuriose Spielunterbrechung.

Emre Can hatte das Problem als erster bemerkt. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund lief fünf Minuten vor Abpfiff in der Richtung Tor und deutete dem Schiedsrichter an: Da stimmt etwas nicht. 1:1 stand es zu diesem Zeitpunkt im Testspiel zwischen dem BVB und der vietnamesischen Nationalmannschaft, es war die dritte Partie des Bundesligisten auf seiner Werbereise durch Asien.

Can hatte recht. Die Torlatte, die durch ein Stecksystem am Pfosten befestigt war, löste sich aus der Verankerung. Lotka sprang immer wieder hoch, um den Schaden zu beseitigen. Am Ende mussten Techniker mit einer kleinen Leiter auf dem Feld das Tor reparieren.

Dem Gastgeber war zuvor in Hanoi ein Strafstoß zugesprochen worden. Soumaila Coulibaly hatte einen vietnamesischen Spieler im Sechzehnmeter-Raum gefoult. Von der fünfminütigen Spielunterbrechung ließ sich der vietnamesische Schütze Nguyen Van Quyet nicht aus dem Konzept bringen. Er verwandelte dem Elfmeter in der rechten oberen Torecke zum 2:1-Endstand (86.)

Mehr News zum BVB

Die Dortmunder waren zuvor durch Donyell Malen mit 1:0 in Führung gegangen (13.), Nguyen Tien Linh (36.) glich für den Außenseiter aus. Der zuletzt angeschlagene Innenverteidiger Mats Hummels stand in der Startformation. Der lange verletzte Kapitän Marco Reus kam in Hanoi nicht zum Einsatz.

Mit dem Spiel schloss der BVB die Testspielreihe seiner zehntätigen Winterreise ab, zuvor gab es in den Spielen gegen die Lion City Sailors in Singapur (7:2) und die Johor Southern Tigers in Malaysia (4:1) zwei deutliche Siege. Bei Dortmund fehlen etliche Nationalspieler und verletzte Profis, aufgefüllt wurde der Kader durch Spieler aus der U23 und der U19. (fs)

