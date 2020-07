Offiziell: BVB holt englisches Top-Talent Jude Bellingham

Dortmund. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat das englische Talent Jude Bellingham verpflichtet. Das gab der BVB am Montag bekannt.

Borussia Dortmund hat erneut ein internationales Top-Talent unter Vertrag genommen: Vom englischen Zweitligisten Birmingham City FC wechselt Jude Bellingham (17) zum BVB. Der junge Engländer hat beim Vizemeister einen langfristigen Vertrag bis 2025 unterschrieben und ist trotz seines Alters sofort für den Profi-Kader eingeplant. Seit vergangener Woche weilt der junge Engländer in Dortmund. Nun hat es der BVB offiziell gemacht.

„Jude Bellingham hat sich voller Überzeugung für den BVB entschieden und dabei selbstverständlich in erster Linie die sportliche Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben, im Blick gehabt“, sagt Sportdirektor Michael Zorc und fügt hinzu: „Er hat ein enormes Potenzial, das wir gemeinsam mit ihm in den kommenden Jahren weiterentwickeln wollen. Schon jetzt verfügt er über erstaunlich viel Qualität im eigenen Ballbesitz genauso wie gegen den Ball, obendrein zeichnet den Spieler auch eine starke Mentalität aus. Wir sehen in Jude auf Anhieb eine Verstärkung für unseren Profi-Kader, werden ihm zunächst natürlich aber auch die Zeit zur Gewöhnung an das höhere Niveau geben, die er benötigt.“

Bellingham wird am 30. Juli mit dem BVB in die Vorbereitung einsteigen und am 10. August mit seinen neuen Teamkollegen ins Trainingslager nach Bad Ragaz (Schweiz) reisen. Er wird bei Borussia Dortmund die Rückennummer 22 tragen.

BVB bezahlt 24 Millionen Euro für Jude Bellingham

Der BVB wird für den jungen Engländer nach Informationen dieser Redaktion eine Ablösesumme in Höhe von 24 Millionen Euro bezahlen. Eine hohe Summe für einen jungen Spieler, der sich auf internationalem Top-Niveau noch nicht bewährt. Doch der BVB traut Bellingham zu, schon ab der kommenden Saison regelmäßig zu Einsätzen zu kommen.

Bellingham ist neben Thomas Meunier der zweite BVB-Zugang in diesem Sommer. Mehr sollen es nicht werden. Es sei denn, Jadon Sancho verlässt den Verein zu einem Klub, der einen dreistelligen Millionenbetrag zahlt. (fs)