Dortmund. Der BVB will Emre Can verpflichten. Doch damit das klappt, müssen noch zwei Baustellen beseitigt werden. Klappt der Transfer?

Noch hakt der Transfer - So viel soll Can beim BVB verdienen

Viel Zeit bleibt Borussia Dortmund nicht mehr, um Emre Can von Juventus Turin zu kaufen. Am Freitag um 18 Uhr endet die Wechselfrist in der Bundesliga. Bis dahin muss der BVB zwei Baustellen bearbeiten. Zum einen verhandeln die Verantwortlichen nach den Informationen dieser Redaktion noch um das Gehalt für Can. Der Nationalspieler soll acht Millionen Euro verdienen, möchte aber mehr. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich beide Seiten einigen werden, denn sie wollen zusammenarbeiten.

Viel entscheidender ist daher, ob sich noch ein Käufer für Paco Alcácer findet. Zunächst schien der 26-jährige Stürmer schon auf dem Weg zum FC Valencia, da der spanische Erstligist Stürmer Rodrigo Moreno zum FC Barcelona transferieren wollte. Nun berichten mehrere Medien aber übereinstimmend, dass dieses Geschäft geplatzt sei. Damit benötigt Valencia Alcácer nicht mehr. Ein weiterer Interessent soll allerdings der FC Villarreal sein.

Die Dortmunder hoffen, durch einen Alcácer-Verkauf bis zu 30 Millionen Euro zu kassieren, um so die Ablösesumme von Can (rund 25 Millionen Euro) zu stemmen, der bei der Borussia die Abwehr verstärken soll. Am Donnerstag soll es eine Tendenz geben, ob dies klappt.

BVB-Verteidiger Zagadou trainiert wieder mit

Also abwarten. Immerhin darf sich Trainer Lucien Favre aber bereits freuen, dass Verteidiger Dan-Axel Zagadou nach seinem Faserriss wieder trainieren kann. Dan-Axel Zagadou (20) schwitzte am Mittwoch wieder mit den BVB-Profis, das teilte der Verein in den sozialen Medien mit.

Ob Zagadou bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim BVB-Heimspiel gegen Union Berlin wieder dabei helfen kann, das eigene Tor zu verteidigen, steht noch nicht fest. Der Franzose verpasste die ersten beiden Rückrundenspiele aufgrund eines Faserrisses in der Wade. Was bitter war, da Zagadou am Ende der Hinrunde zu den Leistungsträgern zählte. (las)