Nächste Häme-Attacke: BVB und Haaland lassen PSG nicht los

Erst auf dem Platz, jetzt noch immer abseits davon: Die PSG-Stars, hier im Zweikampf Presnel Kimpembe, arbeiten sich weiter an BVB-Jungstar Erling Haaland ab.

Paris. Die PSG-Stars ergötzen sich nach dem Weiterkommen in der Champions League immer noch an Neymars Unsportlichkeit gegenüber BVB-Star Haaland.

Den Profifußballern von Paris St.-Germain scheint in der Spielpause infolge der Corona-Pandemie besonders langweilig zu sein. Denn die PSG-Stars ziehen sich offenbar immer noch extrem an ihrem Triumph über Borussia Dortmund im Achtelfinale der Champions League hoch – und an ihrer offen zur Schau getragenen Schadenfreude über das BVB-Ausscheiden.

Nach Verteidiger Marquinhos hat sich nun auch Ander Herrera zu dem Vorfall am 11. März geäußert. PSG hatte nach einer 1:2-Niederlage in der ersten Partie durch ein 2:0 im Rückspiel das Viertelfinale erreicht. Mehr als über das Weiterkommen der Pariser wurde anschließend über den unsportlichen Jubel der Franzosen gesprochen: Weil Erling Haaland nach seinen beiden Toren im Hinspiel mit einer ungewöhnlichen Buddha-Geste gefeiert hatte, wurde er anschließend von den PSG-Spielern auf dem Rasen des Prinzenpark-Stadions verhöhnt.

Neymar war die treibende Kraft

„Sie haben gefeiert, als hätten sie die Champions League gewonnen. Das hat uns viel Kraft gegeben“, sagte der 30 Jahre alte Herrera nun gegenüber dem französischen Sender Canal+. Dass ausgerechnet er sich zu dem Thema äußert, verwundert schon sehr: Der Spanier stand beim ersten Vergleich in Dortmund gar nicht im Kader und war beim Rückspiel verletzt.

Weitaus größeren Anteil am PSG-Weiterkommen hatten da schon Superstar Neymar und der Ex-Bayern-Verteidiger Juan Bernat mit ihren Toren. Wie schon Marquinhos beschrieben hat, spielte der exzentrische Brasilianer Neymar eine große Rolle in dem unwürdigen Schauspiel. Herrera: „Wir haben uns alle bei Neymar zu Hause einen Tag vor dem Spiel getroffen. Er hat uns alle zum Abendessen eingeladen, er war sehr konzentriert. Er wollte die ganze Truppe vereinen.“

PSG-Stars verhöhnten BVB-Stürmer Erling Haaland

Während der 90 Spielminuten und nach dem Spiel äfften die Pariser Spieler den 19 Jahre alten BVB-Jungstar Haaland nach. Neymar postete anschließend zudem noch ein Bild auf seinem Instagram-Kanal mit der Beschreibung: „Paris ist unsere Stadt, nicht eure.“

Der Klub des früheren BVB-Trainers Thomas Tuchel wurde wegen des unsportlichen Verhaltens gegenüber Borussia Dortmund und Erling Haaland von der Europäischen Fußball-Union (Uefa) verwarnt. (fs)