Mit 29 Jahren: Ex-BVB-Profi André Schürrle gibt Karriereende bekannt

Essen. Vor wenigen Tagen löste er seinen Vertrag beim BVB auf. Nun gibt André Schürrle sein Karriereende bekannt. Mit nur 29 Jahren.

Wenige Tage nach seiner Vertragsauflösung bei Borussia Dortmund hat André Schürrle über seine Zukunft entschieden. Der 29-jährige Offensivspieler, der 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien den WM Titel feierte, beendet seine aktive Karriere. "Ich höre auf", sagte er dem Magazin Der Spiegel.

„Die Entscheidung ist lange in mir gereift“, erklärte der ehemalige Nationalspieler seinen Abschied von der großen Fußballbühne und fügte an: „Ich brauche keinen Beifall mehr.“

André Schürrle über sein Karriereende: "Tiefen wurden immer tiefer und die Höhepunkte immer weniger"

Schürrle hatte sich am Mittwoch mit Vizemeister Borussia Dortmund auf eine Auflösung seines bis Juni 2021 laufenden Vertrages geeinigt. Zuletzt war Schürrle bereits an Spartak Moskau ausgeliehen, in der Saison 2018/19 stieg er mit dem FC Fulham aus der englischen Premier League ab.

Der 29-Jährige offenbarte im Spiegel, dass er zuletzt oft einsam gewesen sei, gerade als „die Tiefen immer tiefer wurden und die Höhepunkte immer weniger“. Seine Gefühle konnte er dabei nicht immer zeigen: „Man muss ja immer eine gewisse Rolle spielen, um in dem Business zu überleben, sonst verlierst du deinen Job und bekommst auch keinen neuen mehr.“ Im Fußballgeschäft zähle „nur die Leistung auf dem Platz“. Dabei dürften „Verletzlichkeit und Schwäche zu keinem Zeitpunkt existieren“, so Schürrle. (sid mit fs)