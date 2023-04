Nach BVB-Spiel: Leipzig-Profi Henrichs rassistisch beleidigt

Essen. Nach dem Sieg im Pokal wird RB Leipzigs Nationalspieler Benjamin Henrichs im Internet rassistisch beleidigt. Er macht die Nachrichten öffentlich.

Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs von RB Leipzig ist nach dem 2:0 im Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund im Internet massiv rassistisch beleidigt worden. „Wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder im Netz Hass und Rassismus verbreiten kann“, schrieb der 26-Jährige mit dem Hashtag „traurige Wahrheit“ auf TikTok. Er teilte Auszüge aus persönlichen Nachrichten in den sozialen Medien, in denen er und seine Familie rassistisch und herabwürdigend beleidigt werden.

Henrichs wurden auch Verletzungen gewünscht

Dem Abwehrspieler, dessen Vater aus Deutschland und Mutter aus Ghana kommen, wurden zudem Verletzungen gewünscht. Auch der Verein wurde angegangen. „Wir haben heute 2:0 im Pokal gewonnen gegen Dortmund und ich zeige euch jetzt mal, wie so meine DMs (persönlichen Nachrichten) aussehen nach so einem Sieg im Pokal. Viel Spaß“, sagte Henrichs in dem Video.(dpa)

