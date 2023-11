Muskelprobleme - Keeper Gregor Kobel reist zurück zum BVB

Dortmund Gregor Kobel kehrt vorzeitig von der Schweizer Nationalmannschaft zum BVB zurück. Dortmunds Torhüter leidet an Muskelproblemen.

Gregor Kobel kehrt ohne Einsatz von der Schweizer Nationalmannschaft zurück zu Borussia Dortmund. Das allein ist noch kein Grund zur Besorgnis, Zeitpunkt und Anlass der Rückkehr allerdings schon: Der Torhüter reist vorzeitig zurück zum BVB, weil er an Muskelproblemen leidet, die einen Einsatz für die Nationalmannschaft verhindern, nachdem er am Mittwoch im EM-Qualifikationsspiel gegen Israel noch 90 Minuten auf der Bank gesessen und mitangesehen hatte, wie Israel den Eidgenossen durch den späten 1:1-Ausgleich das schon sicher geglaubte Europameisterschafts-Ticket wieder aus der Hand riss.

Kobel werde noch bis Sonntag bleiben und dann zurückreisen, teilte der Schweizer Verband mit. Als Ersatz für das Quali-Spiel gegen Kosovo (20.45 Uhr) am Samstag in Basel wurde Anthony Racioppi vom BSC Young Boys nachnominiert. Wie schwerwiegend Kobels Probleme sind und wie lange der Torhüter ausfällt, blieb zunächst offen. Es ist nicht das erste Mal, dass er sich mit Muskelproblemen herumschlägt, immer mal wieder fällt er deswegen aus. Erst Ende Juli hatte er sich während der USA-Reise des BVB in einem Testspiel gegen Manchester United einen Muskelfaserriss zugezogen.

Gregor Kobel verhinderte in Stuttgart ein BVB-Debakel

Beim BVB wird man hoffen, dass der Torhüter schnell zurückkehrt, seit Monaten ist er ein sicherer Rückhalt und konstant einer der besten Dortmunder. Beim jüngsten 1:2 beim VfB Stuttgart verschuldete Kobel zwar zwei Elfmeter, verhinderte aber mit einer ganzen Reihe an Glanzparaden ein totales Dortmunder Debakel. Und in den kommenden Wochen kommen ganz entscheidende Partien auf den BVB zu: Zunächst geht es am Samstag in einer Woche zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky), danach geht es in der Liga gegen Bayer Leverkusen und RB Leipzig - und zwischendrin in der Champions League gegen den AC Mailand und im DFB-Pokal zum VfB Stuttgart.

